BioWare - Entwicklungsleiter von KOTOR verlässt nach 22 Jahren die Firma

James Ohlen verlässt Entwickler BioWare und wendet sich anderen Projekten zu. Nach 22 Jahren endet damit ein wichtiges Kapitel in der Karriere des Kanadiers, der als Chefentwickler unter anderem an der Entstehung von Star Wars: Knights of the Old Republic und Baldur's Gate 2 beteiligt war. Als Entwicklungsleiter dieser Rollenspielklassiker hat er maßgeblich für den guten Ruf von Bioware mitgesorgt.

Auf Twitter gab Ohlen bekannt, dass er sich "kleineren und persönlicheren Projekten" zuwenden möchte, betont aber, wie wichtig ihm seine Zeit bei BioWare war, wo er zuletzt am kommenden Rollenspiel-Shooter Anthem arbeitete.

After 22 years I have retired from BioWare. I've loved my time with Anthem, Star Wars, Dragon Age and Dungeons and Dragons. But I need to take a break from the industry and work on something a little smaller and more personal. — James Ohlen (@JamesOhlen) July 12, 2018

Zu den Projekten, die nun Ohlens verstärkte Aufmerksamkeit bekommen, gehört seine Pen&Paper-Rollenspielschmiede Arcanum Worlds, die er zusammen mit Ex-BioWare-Kollege Jesse Sky betreibt. Als erstes Projekt gab Arcanum Worlds ein Dungeons&Dragons-Quellenbuch namens Odyssey of the Dragonlords bekannt, das sich um Titanen, ihre Bezwinger und einen wieder aufflammenden Krieg dreht.

Zu seiner Motivation für die Entscheidung, BioWare und die Computerspiele-Industrie hinter sich zu lassen, äußerte sich James Ohlen auf Twitter ebenfalls:

"Den meisten Spaß hatte ich bei BioWare als Chefdesigner von Baldur's Gate 1 & 2 und Neverwinter Nights. Ich bin ein D&D-Fanatiker, seit ich 10 Jahre alt bin und ich will wieder Teil davon sein."

Wann das fertige Buch erscheint und in welchen Sprachen es erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt.