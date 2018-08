BioWare hat die Mass Effect-Reihe nach dem Release von Andromeda zwar vorerst (!) auf Eis gelegt, dass die Macher aber irgendwann wieder zu Mass Effect zurückkehren wollen, stellte BioWare schon vor einigen Wochen klar.

In einem Sommer-Update liefert BioWares General Manager Casey Hudson nun aber konkretere Hinweise darauf, dass BioWare neben Anthem aktuell tatsächlich an einem neuen Spiel im Mass Effect-Universum arbeitet. Auf einen neuen Dragon Age-Ableger kommt Hudson ebenfalls zu sprechen (via IGN).

Geheime Arbeiten an Mass Effect & Dragon Age

Laut Hudson seien gesonderte Teams von BioWare aktuell mit "geheimen Dingen" bezüglich Mass Effect und Dragon Age beschäftigt.

"Wir hören das Interesse der Fans sehr deutlich, dass BioWare mehr von Dragon Age und Mass Effect liefern sollte. "

"Seid versichert, dass wir einige Teams hinter verschlossenen Türen beschäftigen, die an einigen geheimen Dingen arbeiten, von denen ich glaube, dass ihr sie wirklich mögen werdet. Wir sind aber für eine Weile noch nicht dazu bereit, darüber zu sprechen."

Details zu BioWares neuen Mass Effect- und Dragon Age-Projekten gibt Hudson aber nicht bekannt. Weitere Infos hierzu können wir wohl frühestens nach dem Release von Anthem (22. Februar 2019) erwarten.

Was wir über Dragon Age 4 wissen

Während wir über einen neuen Mass Effect-Ableger noch gar nichts wissen, gibt es bereits schon einige Infos und Gerüchte rund um den neuen Dragon Age-Ableger. Dass Dragon Age 4 (Arbeitstitel) definitiv erscheinen soll, steht nämlich schon seit Mai 2017 fest.

Anfang des Jahres kursierte außerdem ein Report des Kotaku-Redakteurs Jason Schreier. Demzufolge soll das neue Dragon Age Live-Elemente wie zum Beispiel eine Multiplayer-Komponente enthalten. Den Story-Fokus solle das RPG aber trotzdem beibehalten.

Vor einigen Wochen lieferte Autor Alexis Kennedy zudem Hinweise auf ein Tevinter-Setting für das neue Dragon Age.