Jeder, der schon einmal einen Blick in den Pokédex geworfen hat, weiß: Bisasam, der grüne krötige Pflanzenstarter, ist die Nummer eins. Doch wie ein Artwork verrät, ist es trotz seinem Platz auf dem Treppchen gar nicht das erste, von den Machern entworfene Pokémon. Stattdessen besetzt die "wahre" Nummer eins ein ganz anderer.

Und nein, es ist nicht Pikachu. Obwohl der gelbe Elektroball das Maskottchen der Animeserie und zu größten Teilen auch das der Spiele ist, hat die Mischung aus Maus und Eichhörnchen nicht die Ehre, als allererstes designt worden zu sein. Diese gebührt einem gänzlich unerwarteten Kandidaten: Rizeros.

The First Pokemon:



Ken Sugimori has said that Rhydon, Lapras, and Clefairy were the earliest Pokemon ever created. And since Rhydon has an internal ID number of #1, he was almost certainly the very first Pokemon.



1. 1990 concept art

2. Gen 1 beta sprite

3. First release artwork pic.twitter.com/FjX5OtLCOp