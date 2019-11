Eigentlich ist erst am 29. November Black Friday, aber der PlayStation Store startet seinen Sale schon heute und beschert uns damit eine Menge toller Angebote. Selbst einige große AAA-Hits aus diesem Jahr gibt es für weniger als 20€. Die Deals gelten bis zum 2. Dezember. Hier stellen wir euch ein paar der Highlights vor:

Marvel's Spider-Man

Das richtige Spiel für: Alle Fans von Superhelden und offenen Spielwelten.

Nicht so gut für: Alle, die die Nase voll haben von typischen Open-World-Aufgaben

GamePro-Wertung: 85 Punkte

Den Open-World-Hit Marvel's Spider-Man gibt es im Black Friday Sale für 19,99€ und damit so günstig wie nie zuvor im PS Store. Für 10€ mehr könnt ihr die Game of the Year Edition bekommen.

Rausch der Geschwindigkeit: Am besten fühlt Marvel's Spider-Man sich an, wenn wir uns in atemberaubender Geschwindigkeit von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer schwingen. Hier können wir uns erstens so sehr als Superheld fühlen wie in kaum einem anderen Spiel, auch dank der hervorragenden Steuerung. Zweitens genießen wir einen atemberaubenden Blick über Manhattan.

Kämpfen und Arbeiten: Auch die Kämpfe wissen zu überzeugen. Das an die Batman-Arkham-Reihe angelehnte System ist zwar altbekannt, doch durch Spider-Mans Beweglichkeit und zahlreiche Spezialfähigkeiten entsteht trotzdem ein ganz eigenes Spielgefühl. Die Qualität der Missionen ist hingegen gemischt: Einige Storyaufträge befinden sich auf Kinoniveau, dazwischen gibt es aber auch viele Open-World-Fleißaufgaben.

Fazit: Marvel's Spider-Man ist nicht nur das beste Spider-Man-Spiel aller Zeiten, sondern auch einer der spaßigsten Open-World-Titel der aktuellen Konsolengeneration. Zum derzeitigen Preis kann man jedem zum Kauf raten, abgesehen von denjenigen, die absolut keine Lust mehr auf die typischen Open-World-Aufgaben wie das Angreifen feindlicher Stützpunkte haben.

Marvel's Spider Man statt 39,99€ für 19,99€ im PlayStation Store

Resident Evil 2

Das richtige Spiel für: Alle Fans von Survival-Horror alter Schule.

Nicht so gut für: Alle, die ein vollkommen originalgetreues Remake erwarten.

GamePro-Wertung: 90 Punkte

Das Anfang des Jahres erschienene Remake des Horrorklassikers Resident Evil 2 kostet statt 59,99€ nur noch 19,99€.

Sinnvoll verbessert: Bei Resident Evil 2 handelt es sich nicht nur um ein Remaster mit besserer Auflösung, sondern um ein richtiges Remake auf komplett neuer technischer Grundlage. Das Horrorspiel sieht nicht nur zeitgemäß aus, auch die Steuerung und Kameraführung wurden weitgehend modernen Gewohnheiten angepasst. Die beiden Protagonisten steuern wir nun zumeist wie in einem Third-Person-Shooter.

Der Vorlage treu geblieben: Trotz dieser Änderungen schafft es das Remake, dem Spielgefühl des Originals treu zu bleiben. Auch das neue Resident Evil 2 ist noch immer ein richtiges Survival-Horror-Spiel, in dem wir mit spärlichen Ressourcen und knappem Inventarplatz zurechtkommen müssen. Abermals erkunden wir eine zwar eng begrenzte, aber dafür bis in den letzten Winkel durchdachte Spielwelt.

Fazit: Wenn man Resident Evil 2 spielt, könnte man meinen, dass früher tatsächlich alles besser war im Horrorgenre. Das liegt aber daran, dass die Entwickler die größten Schwächen des Originals ausgemerzt, die Stärken jedoch nicht angetastet haben. Darüber dürften sich sowohl Neueinsteiger als auch Fans der Vorlage freuen. Nur denjenigen, denen Originaltreue wichtiger als Spielspaß ist, könnten die Änderungen zu weit gehen.

Resident Evil 2 statt 59,99€ für 19,99€ im PlayStation Store

Metro Exodus

Das richtige Spiel für: Alle, die eine düstere Endzeitwelt entdecken wollen.

Nicht so gut für: Alle, die nach einem reinen Horrorshooter suchen.

GamePro-Wertung: 90 Punkte

Metro Exodus ist im Black Friday Sale um 71% reduziert, von 69,99€ auf 19,99€. Die Gold Edition, welche den Expansion Pass beinhaltet, bekommt ihr für 29,99€ statt 94,99€.

Weites Russland: Metro Exodus spielt nur noch zu einem kleinen Teil in finsteren U-Bahn-Tunneln. Die meiste Zeit über reisen wir mit einem Zug kreuz und quer durch das postapokalyptische Russland, um nach einem nicht allzu verstrahlten Ort zum Leben zu suchen. Die teils sehr großen offenen Gebiete sind voll von Details wie zurückgelassenen Tagebüchern und vergilben Postern.

Dichte Atmosphäre: Dadurch entwickelte Metro Exodus eine düstere, bedrückende Endzeitatmosphäre, lädt aber zugleich viel mehr als die Vorgänger zum Erkunden ein. Ab und an gibt es zudem noch jene Abstecher in enge, dunkle Tunnel, Höhlen und Bunkeranlagen, in denen wir jenen klaustrophobischen Horror erleben, für den die Metro-Serie steht.

Fazit: Die großen, frei erkundbaren Gebiete machen Metro Exodus zu einem wesentlich abwechslungsreicheren Spiel, als es die Vorgänger waren, sowohl optisch als auch spielerisch. Die meisten Spieler dürfte die Erkundung des endzeitlichen Russland in ihren Bann ziehen. Nur diejenigen, die sich auf einen reinen, streng linearen Horrorshooter gefreut haben, könnten etwas enttäuscht sein.

Metro Exodus statt 69,99€ für 19,99€ im PlayStation Store

Devil May Cry 5

Das richtige Spiel für: Alle, die Lust auf spektakulär inszenierte Kämpfe haben.

Nicht so gut für: Alle, die abwechslungsreiche Missionen wollen.

GamePro-Wertung: 78 Punkte

Auch das im Frühjahr erschienene Actionspiel Devil May Cry 5 gibt es im PlayStation Store gerade für 19,99. Der reguläre Preis liegt hier bei 59,99€.

Spektakulär: Devil May Cry 5 weiß vor allem durch sein cooles Artdesign und seine spektakuläre Inszenierung zu überzeugen. Jegliche Subtilität wird hier über den Haufen geworfen, um die Dämonenschnetzelei optisch so eindrucksvoll wie nur irgend möglich zu gestalten. Dank zahlreicher Kombos haben die Gefechte glücklicherweise auch spielerisch einiges zu bieten, vor allem die Bosskämpfe finden die richtige Mischung aus Spektakel und Anspruch.

Abnutzungserscheinungen: Abseits der Bosse hingegen ist Devil May Cry 5 leider ein bisschen zu einfach geraten. Hinzu kommt, dass den Entwicklern beim Missionsdesign recht schnell nichts Neues mehr einfällt. Das führt dazu, dass sich die Coolness mit der Zeit abnutzt, wie ein Schwert nach tausend gespalteten Dämonenschädeln. Selbst die drei verschiedenen Charaktere mit ihren sehr unterschiedlichen Fähigkeiten können das nicht verhindern.

Fazit: Devil May Cry 5 ist ein hervorragend inszeniertes Actionspiel, das Fans spektakulärer Kämpfe auf keinen Fall verpassen sollten. Nur sollte man keine allzu hohe Langzeitmotivation erwarten. Beim derzeitigen Preis ist es aber zu verschmerzen, wenn man nach einem einzige, etwa 12 Stunden dauernden Durchgang bereits genug hat.

Devil May Cry 5 statt 59,99€ für 19,99€ im PlayStation Store

Weitere Highlights:

Die Übersicht über alle Deals im Black Friday Sale findet ihr hier:

Black Friday Sale im PlayStation Store