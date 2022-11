Black Friday im Nintendo eShop: Verpasst nicht diese Sale-Highlights für Nintendo Switch!

Im Nintendo eShop läuft schon seit letzter Woche der große Black Friday Sale mit mehr als 1000 reduzierten Spielen für Nintendo Switch. Wir haben euch bereits zum Start zehn Highlights herausgesucht, heute legen wir mit zehn weiteren Kauftipps nach. Auch diesmal findet ihr darunter sowohl große AAA-Titel als auch kleine Indie-Geheimtipps. Der Black Friday Sale im Nintendo eShop läuft noch bis zum 30. November, die Übersicht über sämtliche Deals findet ihr hier:

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

11:58 Die perfekte Vorbereitung auf Breath of the Wild 2? The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Bei The Legend of Zelda: Skyward Sword HD handelt es sich um die Switch-Version des ursprünglich für Nintendo Wii erschienenen Action-Adventures, die technische Verbesserungen wie detailliertere Grafik und eine überarbeitete Bewegungssteuerung mitbringt. Auf Letztere könnt ihr nun aber auch zugunsten einer traditionellen Steuerung mithilfe der Buttons verzichten. In Skyward Sword begibt sich Link kurz nach seinem Abschluss an der Ritterakademie auf die Suche nach Zelda. Dabei erkundet er mit seinem Wolkenvogel sowohl die abwechslungsreichen Landschaften des Erdenlands als auch die im Wolkenmeer verstreuten schwebenden Inseln. Das Gameplay folgt der bewährten Mischung aus Kampf, Erkundung und Rätseln.

Disney Dreamlight Valley

1:28 Disney Dreamlight Valley - Trailer stellt die Lebenssimulation mit Disney-Figuren vor

Bei dem erst im September erschienenen Disney Dreamlight Valley handelt es sich um eine Lebenssimulation im Stile eines Animal Crossing, aber mit Disney- und Pixar-Charakteren wie Micky, Arielle oder Wall-E. Eure Aufgabe besteht darin, im verwilderten Dreamlight Valley für Ordnung zu sorgen, euch mit dessen Bewohnern anzufreunden und nach und nach einen idyllischen Ort zu erschaffen, wobei euch von der Landschaftsgestaltung bis zur Inneneinrichtung zahlreiche kreative Möglichkeiten offenstehen. Ihr müsst aber nicht nur gestalterisch tätig werden, sondern auch außerhalb eures Dorfes Abenteuer bestehen und Rätsel lösen, um die in verschiedenen Reichen verstreuten Disney-Figuren zu finden. Neben der Standard-Version gibt es übrigens auch die Ultimate Edition günstiger.

Octopath Traveler

9:31 Octopath Traveler - Testvideo zum Switch-exklusiven Rollenspiel-Highlight

Octopath Traveler ist ein traditionelles JRPG, das schon allein durch seine ungewöhnliche, aber wunderschöne Mischung aus 3D-Grafik und detaillierter Pixeloptik fasziniert. Auch das Story-Konzept ist kreativ: Statt nur das Abenteuer eines einzelnen Helden zu erleben, spielen wir acht verschiedene Charaktere, die jeweils über eine eigene Geschichte mit acht Kapiteln verfügen. Nach jedem Kapitel können wir zu einer anderen Geschichte wechseln. Das Kampfsystem läuft klassisch rundenbasiert ab, bietet aber ebenfalls interessante Kniffe. So müssen wir lernen, die verbleibenden Lebenspunkte unserer Gegner abzuschätzen, da uns diese nicht angezeigt werden. Mit der kostenlosen Demo im Nintendo eShop könnt ihr euch selbst einen Eindruck verschaffen.

DOOM Eternal

10:01 Doom Eternal - Test-Video zum Ego-Shooter

DOOM Eternal ist wie sein Vorgänger ein temporeicher First Person Shooter der harten Sorte, und zwar sowohl in Bezug auf den fordernden Schwierigkeitsgrad als auch hinsichtlich der schonungslosen Gewaltdarstellung. Diesmal reisen wir vom Mars auf die postapokalyptische Erde, um dort die dämonischen Heerscharen mit aufwändigen Todesanimationen ins Jenseits zu befördern. Schnelle Reflexe sind dabei wichtig, aber wir müssen auch taktisch klug vorgehen, da wir durch den geschickten Einsatz bestimmter Tötungsarten die drei wichtigen Ressourcen Gesundheit, Rüstung und Munition auffüllen können. Neben der Kampagne gibt es einen Multiplayermodus, in dem zwei Dämonen gegen einen Doom Slayer antreten.

Prison Architect: Nintendo Switch Edition

1:41 Prison Architect - Launch-Trailer zu Konsolen-Version

Im Aufbauspiel Prison Architect baut und verwaltet ihr euren eigenen Gefängniskomplex und müsst dabei darauf achten, dass sowohl Kleinkriminelle als auch gefährliche Mörder einerseits sicher verwahrt werden, andererseits aber auch unter einigermaßen menschenwürdigen Bedingungen leben können. Jede kleine Unachtsamkeit kann dabei zum Scheitern führen. Eine zu schlecht bewachte Stelle auf dem Weg von den Duschen zu den Zellen kann beispielsweise für einen Massenausbruch benutzt werden, eine mangelhafte Versorgung mit Nahrung und Wasser kann schnell einen blutigen Aufstand verursachen. Die Switch-Version enthält die beiden Erweiterungen „All Day And A Night“ und „Psych Ward“, die unter anderem geisteskranke Häftlinge ins Spiel bringen.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

9:59 NFS Hot Pursuit Remastered ist die spaßigste Frechheit 2020

Mit Need for Speed Hot Pursuit Remastered bekommt ihr den Rennspielhit in einer technisch verbesserten Version mit allen wichtigen DLCs, durch die neue Wagen und Rennen ins Spiel kommen. Ihr spielt entweder einen Kriminellen oder einen Polizisten und liefert euch heiße Verfolgungsjagden in den stärksten Sportwagen der Welt, von Marken wie Porsche oder Lamborghini. Um zu entkommen oder euren Gegner zu schnappen, müsst ihr spektakuläre Drifts ausführen, die Abkürzungen der Strecken sowie euren Nitro-Boost geschickt ausnutzen und fiese Gadgets wie Nagelbretter und EMP-Strahlen gegen eure Gegner einsetzen. Im Karriere-Modus könnt ihr Herausforderungen abschließen und so neue Autos und Gadgets freischalten, daneben gibt es natürlich auch Multiplayer-Rennen.

MONOPOLY für Nintendo Switch + MONOPOLY Madness

Ubisofts aufwendige Monopoly-Umsetzung für Nintendo Switch, die normalerweise einzeln 39,99€ kostet, liefert das bekannte Spielprinzip auf drei verschiedenen, detaillierten 3D-Spielfeldern, auf denen ihr sowohl online als auch offline gegen bis zu fünf Gegner*innen antreten könnt. Dabei könnt ihr einzelne Regeln anpassen oder neue, kürzere Varianten spielen. Das Spin-off MONOPOLY Madness, dessen Einzelpreis bei 29,99€ liegt, pfeift hingegen auf traditionelle Spielfelder und das rundenbasierte Spielprinzip: Hier rast ihr in Echtzeit durch die Straßen von Monopoly City und liefert euch ein Wettrennen um die lukrativsten Geldanlagen und den mit ihnen verbundenen Reichtum. Beide Spiele zusammen bekommt ihr jetzt im Bundle für 17,49€.

Persona 5 Strikers

1:43 Persona 5 Strikers - Gameplay-Trailer zum Musou-Spin-off des JRPG-Hits

Bei Persona 5 Strikers handelt es sich um ein Spin-off zu Persona 5, das die Spielwelt des JRPG-Hits mit dem Hack&Slash-Gameplay von Spielen wie Dynasty Warriors verbindet. Die Rundenkämpfe wurden also durch Echtzeitschlachten ersetzt, in denen wir mithilfe von Spezialattacken Horden von Gegnern niedermetzeln. Etwas taktischer Tiefgang ist aber noch übrig geblieben, etwa durch die Schleichmechanik und die Möglichkeit, Kämpfe zu pausieren und in Ruhe Spezialfähigkeiten auszuwählen. Bei der Story schließt Strikers direkt an Persona 5 an: Nach dem Schuljahr, das wir dort erlebt haben, wollen die Freunde gemeinsam ihre Ferien genießen, werden jedoch in eine von einem Popstar kontrollierte Parallelwelt hineingezogen.

Thumper

1:15 Thumper - Gameplay-Trailer zum suchterregenden Rhythmusspiel für Nintendo Switch

Thumper ist ein Rhythmus-Rennspiel, in dem wir als metallischer Weltraumkäfer durch abstrakt bis psychedelisch wirkende Umgebungen rasen, die in hellen Neonfarben leuchten. Unser Käfer bewegt sich dabei von selbst wie auf Schienen vorwärts, nur in scharfen Kurven müssen wir lenken. Jedoch befinden sich auf der Strecke zahlreiche Hindernisse, die wir überwinden müssen, indem wir im Takt der Musik mit den Flügeln schlagen oder einen Boost starten, um mit Gewalt durchzubrechen. Am Ende jedes Levels treffen wir zudem auf riesige Bossgegner, die wir besiegen, indem wir ihre Attacken durch perfektes Timing kontern. Der Schwierigkeitsgrad ist trotz der simplen Regeln ziemlich fordernd.

Triangle Strategy

1:03 Triangle Strategy - Trailer stellt das Gameplay des RPGs vor

Das im Frühjahr erschienene Taktik-Rollenspiel Triangle Strategy stammt vom selben Studio wie Octopath Traveler und hat einen ähnlich charmanten und detaillierten Retro-Look. Außerdem punktet es durch eine epische Fantasy-Geschichte, die sich um drei verfeindete Reiche und zahlreiche politische Intrigen und Machtspiele dreht, an denen wir als Thornfolger eines Herrscherhauses selbst teilnehmen. Einen großen Teil der rund 50 Stunden Spielzeit verbringen wir aber nicht mit Diplomatie, sondern in den komplexen Rundenkämpfen, in denen wir stets mit einem neunköpfigen Team antreten. Im Nintendo eShop findet ihr eine kostenlose Demo, die euch die ersten drei Kapitel der Geschichte spielen lässt.