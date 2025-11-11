Black Ops 7 wiederholt den größten Trophäen-Fehler der CoD-Reihe und lässt PS5-Spieler im Regen stehen

How often do need to teach you old man? Call of Duty hat wieder keine Platin-Trophäe auf PS5. Zum dritten Mal.

DLC sind ein großes Problem für Trophäenjäger, denn oft werden dadurch die Trophäen für das Grundspiel aufgeblasen, ohne eine eigene Platin-Trophäe zu bieten. Call of Duty geht dabei sogar noch einen Schritt weiter und nervt Fans damit schon seit geraumer Zeit.

Leider wird hier Call of Duty: Black Ops 7 keine Ausnahme sein.

Black Ops 7 ist offiziell nur ein Add-on – schon wieder

Wie schon bei Modern Warfare 3 und Black Ops 6 wird auch Black Ops 7 über das sogenannte Call of Duty HQ gestartet – eine Art Launcher, der alle Teile und Modi wie Warzone zentral bündelt.

0:30 Call of Duty: Black Ops 7: Trailer zur Multiplayer-Beta des Shooters

Autoplay

Das Problem: Auf der PS5 gelten Spiele, die über diesen Hub laufen, technisch als Zusatzinhalte. Und DLCs dürfen laut Sony-Richtlinien keine Platin-Trophäe haben. Das führt dazu, dass die PS5-Version von Black Ops 7 nur Gold-, Silber- und Bronze-Trophäen bietet – ohne Platin.

Auf der PS4 hingegen sieht es anders aus, weil das Spiel dort als eigenständiger Titel gilt. So bleibt euch als Platin-Jäger*in nur der Griff zur Cross-Gen Version.

Ein bekanntes Problem ohne echte Lösung

Schon bei Modern Warfare 3 beschwerten sich Trophäenjäger*innen in Scharen, ehe das Spiel später aus dem Launcher ausgekoppelt und nachträglich mit einer Platin bedacht wurde.

Ein ähnlicher Schritt könnte auch bei Black Ops 7 irgendwann folgen – aber sicher ist das nicht. Schließlich ist Black Ops 6 bis heute im Launcher gefangen.

Die Trophäen selbst sind übrigens klassisch: Ihr erhaltet sie für das Prestige-Level im Multiplayer, für Kampagnen-Erfolge und den Zombie-Modus.

Solange das Call of Duty HQ aber als zentrales System bestehen bleibt, dürfte das Trophäenjäger*innen nicht wirklich freuen, sondern nur zähneknirschend zur PS4 zurückgreifen lassen.

Wie wichtig ist euch eine Platin-Trophäe – Pflicht oder nur nette Dreingabe?