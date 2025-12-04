Läuft gerade Call of Duty Black Ops 7: Story-Filmsequenz zur Season 1 des Shooters
Tobias Veltin
04.12.2025 | 16:44 Uhr

Kurz vor dem Launch von Season 1 am 4. Dezember 2025 hat Activision die Story-Filmsequenz dazu veröffentlicht. Die erste Season bringt unter anderem mehrere neue Multiplayer-Maps, Modi und Waffen. Der Free2Play-Ableger Warzone bekommt zudem eine neue Resurgence-Karte.

 
Call of Duty: Black Ops 7

Genre: Shooter

Release: 14.11.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

