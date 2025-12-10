Die Kritik an CoD Black Ops 7 hat gesessen: Activision verkündet wichtige Entscheidung für die Zukunft der Reihe

In einem neuen Blogpost gibt Activision eine Änderung für die CoD-Reihe bekannt, die eine direkte Konsequenz auf die große Kritik an Black Ops 7 ist.

Es ist eine Meldung, die es ohne die teils massive Kritik an Call of Duty: Black Ops 7 wohl nicht gegeben hätte. Wie aus einem Blogpost von Activision hervorgeht, wird sich der Release-Rhythmus der Modern Warfare- und der Black Ops-Reihe künftig ändern. Vorausgegangen waren teils vernichtende User-Wertungen auf Steam und Metacritic, welche in erster Linie die Kampagne des Shooters, aber auch den technischen Zustand des Multiplayers massiv kritisierten.

Activision ändert Release-Rhythmus für CoD

Als Reaktion auf die große Kritik aus der Call of Duty-Community, wird Activision eine strategische Änderung vornehmen, die konkret Folgendes bedeutet:

  • Spiele der Black Ops- und der Modern Warfare-Reihe werden künftig nicht mehr "back to back" erscheinen. Zuletzt hatte Activision Black Ops 6 und Black Ops 7 direkt hintereinander veröffentlicht.

Video starten 13:06 Die Black Ops 7-Kampagne ist ... anders

Weiter heißt es im Blogpost, dass so sichergestellt werden soll, dass "in jedem Jahr ein absolut einzigartiges CoD-Erlebnis geboten wird"

Wie einzigartig die Call of Duty-Erlebnisse künftig werden, bleibt abzuwarten. Wichtig ist jedoch, dass Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer, Raven und generell alle CoD-Studios künftig mehr Zeit für die Entwicklung am neuen Serienteil bekommen – und sei es nur ein Jahr.

Mangelnde Qualität bei Reihen, die im jährlichen Rhythmus erscheinen, ist heutzutage ein großer Kritikpunkt vieler Gaming-Communitys. Neben Call of Duty werden auch viele Sportreihen von EA und 2K Games stark dafür kritisiert, alljährlich zu wenige Neuerungen oder zu wenig Feinschliff in neue Ableger zu packen.

Umso mehr erstaunte es vor wenigen Wochen, als EA bei der F1-Reihe ebenfalls die Reißleine zog und den 2026er-Ableger strich. Stattdessen folgt ein kostenpflichtiges Upgrade für den diesjährigen Serienteil. Das kommende Jahr wird zeigen, ob auch andere Reihen ein solches Modell verfolgen.

Habt ihr noch Hoffnung, dass Activision künftig wieder wertigere Call of Dutys herausbringt – oder seid ihr vielleicht mit Black Ops 7 vollkommen zufrieden?

