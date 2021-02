BlizzCon 2021 startet nächste Woche: Alle Infos zu Programm und Uhrzeit

Übernächsten Freitag startet die BlizzCon 2021. Laut Blizzard handelt es sich um eine "digitale Feier der Community und Präsentation von Blizzard Spielen und Universen". Da die ansonsten für Besucher offene Veranstaltung in diesem Jahr nur digital stattfindet, wurde sie kurzerhand in BlizzConline 2021 umbenannt. Das Programm auf der offiziellen Seite gibt uns schon einmal einen Vorgeschmack auf das was uns erwarten könnte.

BlizzCon 2021 - Termine und Uhrzeiten

Die BlizzConline startet Freitag nächste Woche, den 19. Februar, um 23 Uhr. Die Eröffnungszeremonie wird eine gute Stunde dauern.

Anschließend geht es um 23.30 Uhr mit dem Hauptprogramm weiter. Um halb 3 Uhr nachts ist dann erst einmal Schluss.

Weiter geht es um 9 Uhr abends, bis der Stream um etwa 1.30 Uhr am Sonntag Morgen endet.

Das Programm der BlizzCon 2021

Was sollte ich mir ansehen? Für den durchschnittlichen Fan dürfte vor allem die Eröffnungszeremonie interessant sein. Hier werden traditionell neue Spiele angekündigt oder Trailer zu bereits bekannten Projekten gezeigt.

Welche Spiele werden gezeigt? Die große Hoffnung ist natürlich, dass wir Gameplay zu Diablo 4 und Overwatch 2 zu sehen bekommen. Allerdings hat Blizzard bereits bekannt gegeben, dass beide Titel nicht mehr in diesem Jahr erscheinen werden. Eventuell wird das Remake zu Diablo 2 angekündigt, zu dem es schon einige Gerüchte gab. Auf jeden Fall dabei sein werden Diablo Immortal, World of Warcraft und Hearthstone.

So läuft der Stream ab

Blizzard streamt nach der Eröffnungsfeier auf sechs verschiedenen Kanälen: Blizzard, World of Warcraft, Diablo, Hearthstone, Overwatch und "Strategy". Der Blizzard-Kanal zeigt die Highlights alles Streams und Strategy hat Aspekte im Programm, die keinem der vier essentiellen Franchises zugeordnet werden kann.

Auf was freut ihr euch besonders auf der BlizzCon?