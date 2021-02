Für die meisten dürfte es keine große Überraschung sein: Diablo 4 und Overwatch 2, Blizzards momentan vermutlich größte Projekte, kommen nicht mehr in diesem Jahr. Das gab das Unternehmen gegenüber Investoren bekannt. Selbst auf einen Release im kommenden Jahr wollten sie sich nicht festlegen.

Hier seht noch einmal den Enthüllungs-Trailer zu Diablo IV:

Beide Spiele wurden auf der BlizzCon 2019 mit beeindruckenden CGI-Trailern angekündigt. Seitdem ist es aber relativ still geworden. Hier und da gab es Informationshäppchen, im Großen und Ganzen sind wir aber so schlau als wie zuvor.

Neuigkeiten auf der BlizzCon: Über Overwatch 2 wissen wir lediglich, dass es mehr Fokus auf die Story legen wird und mit neuen Helden und Maps daherkommt. Von Diablo 4 ist schon deutlich mehr bekannt. Deshalb hätten wir einen Release 2021 durchaus nicht ausgeschlossen. Die Vermutung liegt immer noch nahe, dass das Rollenspiel Anfang 2022 oder zumindest vor Overwatch 2 erscheint.

Wann findet die BlizzCon 2021 statt?

Beide Titel sollen aber im Rahmen der BlizzCon 2021 (genannt BlizzConline) gezeigt werden, die schon in wenigen Tagen, am 19. und 20. Februar stattfindet. Nur online versteht sich. Blizzard gab in einem Blogeintrag sogar schon ein paar Details zur Präsentation von Diablo IV bekannt:

"Unser nächstes Update wird während der BlizzConline stattfinden und nicht als Blogeintrag. Ohne die Überraschung spoilern zu wollen, möchte ich nur sagen, dass es eine neue Version der Lagerfeuer-Szene von der letzten BlizzCon beinhaltet."

Weitere Artikel zu Spielen von Blizzard:

Bekommen wir 2021 Diablo 2?

Wie wir ziemlich sicher wissen, ist bei Blizzard ein Remake von Diablo 2 in Arbeit, an dem unter anderem Vicarious Visions beteiligt sind, die Macher der Tany Hawk-Remakes. Das wäre zumindest ein guter Platzhalter, bis wir Hand an Teil 4 legen können. Allerdings wurde das Projekt laut Gerüchten schon mehrere Male neu gestartet und könnte sich deshalb noch in einer relativ frühen Entwicklungsphase befinden. Warten wir also die nächste BlizzCon ab.

Wie seht ihr die Wartezeit auf Diablo 4 und Overwatch 2?