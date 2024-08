Bloodborne - Eine Millionen Echos alle fünf Minuten: So farmt ihr zum Start Blutphiolen, Silberkugeln und Echos

Dank eines einzigen Bloodborne-Dungeons könnt ihr direkt zum Start massiv aufleveln.

Im Gegensatz zu anderen From Software Spielen werden eure Ressourcen in Bloodborne nicht einfach gratis aufgefüllt. Stattdessen braucht ihr einen Vorrat an Blutphiolen und Silberkugeln, aus dem nach eurem Tod oder einem Besuch im Traum des Jägers geschöpft wird. Wir verraten euch, wie ihr eure Vorräte schnell am Anfang füllt und auch genug Echos habt.

Bester Farm für Blutphiolen und Silberkugeln

Den besten Ort, um sich früh einen Vorrat an Verbrauchsgegenständen zuzulegen, findet ihr direkt an der zweiten Laterne des Spiels: Zentrum von Yharnam. Dafür müsst ihr nur die erste Abkürzung aktivieren und das Tor links von der Laterne öffnen.

Ihr müsst das Tor hier links öffnen. Es ist eure Abkürzung zu den ersten beiden Bossen des Spiels.

Dafür müsst ihr das Zentrum von Yharnam durchqueren und die Brücke erreichen. Statt den Boss hier zu bekämpfen, geht ihr auf der anderen Seite die Treppen herunter und ihr erreicht leicht das Tor. Als Alternative könnt ihr auch die Kanalisation durchqueren und kurz vor dem riesigen Schwein die Leiter hinaufklettern und den Fahrstuhl aktivieren, was gleich zwei Abkürzungen freischaltet.

So oder so kommt ihr an zwei Ogern vorbei. Die sind euer Ziel für die Blutphiolen.

Startet an der Laterne, geht durch das linke Tor. Tötet den Gegner und geht weiter zu dem Haus. Links davon sind die Oger. Sie lassen sich sehr leicht parieren. Wartet, bis sie ihren Arm zum Schlag zurückziehen und schießt im letzten Moment. Dann gebt ihnen mit einem Schlag den Rest. Passt nur auf, dass ihr nicht beide Oger aktiviert, sondern sie einzeln anlockt.

Jeder der beiden Oger lässt garantiert zwei Blutphiolen fallen. Zusätzliche Phiolen könnt ihr im Traum des Jägers von den Echos kaufen, die ihr durch diese Farmmethode erhaltet. Geht auch in das Haus rechts von den Ogern. Dort ist direkt rechts ein alter Mann in einem Rollstuhl. Wenn ihr ihn tötet, dann sammelt ihr jedes Mal vier Silberkugeln ein.

Wenn ihr Silberkugeln braucht, dann geht hier rechts ins Haus. Der Gegner im Rollstuhl lässt garantiert Kugeln fallen. Achtet aber auch auf den Feind, der hier im Schatten steht.

Resettet danach die Gegner an der Laterne. Dies ist der effektivste Farm, auch für Echos, bevor ihr auch nur einen Boss getötet habt.

Eine Millionen Echos alle fünf Minuten

Der beste Echo-Farm des Spiels öffnet sich recht früh. Ihr müsst dafür nur wenige Bosse getötet haben, nämlich Vikarin Amelia und die Bluthungrige Bestie.

Erste braucht ihr, um die Materialien für den Farm an den Becken im Traum des Jägers kaufen zu können. Den zweiten Boss, damit ihr den Pthumeru-Kelch erhaltet. Mit dem könnt ihr mit den passenden Materialien Dungeons erzeugen.

Die Bluthungrige Bestie ist zwar recht schwer, gerade am Anfang, aber versorgt euch mit einem der nützlichsten Items des Spiels.

Mit einer PS Plus-Mitgliedschaft könnt ihr auch die Dungeons anderer Spieler*innen betreten und es gibt einen ganz besonderen, der das Farmen von Echos zum Kinderspiel macht. Sucht nach dem Dungeon mit der Glyphe cummmfpk. Erstellt den Dungeon an den Gräbern im Traum des Jägers und betretet die Kammer der Siegel.

Geht bis zur Tür und wartet. Drinnen bekämpfen sich zwei starke Gegner gegenseitig und ihr müsst nur warten, bis eines der Monster stirbt. Dafür gibt es 83.000 Echos, ohne das ihr etwas tun müsst. Verlasst den Dungeon und betretet ihn direkt wieder.

Auch im Endgame ist dies immer noch der beste Farmspot des Spiels. Rüstet dafür die drei Mond-Glyphen aus, die euch mehr Echos gewähren und ihr erhaltet pro Run 143.000 Echos.