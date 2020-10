Bloodborne: Mod verspricht 60FPS, wenn Sonys PS5-Upgrade es nicht schafft

Bloodborne läuft selbst auf der PS4 Pro mit maximal 30 FPS. Auf der Standard-PS4 kämpft das Spiel zusätzlich mit einer notorisch instabilen Framerate, die teilweise für arge Ruckler sorgt und alles andere als angenehm wirkt. Diese Mod hier ändert das und ermöglicht butterweiche, stabile 60 Frames pro Sekunde, noch dazu bleibt die Bildwiederholrate konstant. Sollten Sony und From Software nichts Derartiges als PS5-Upgrade nachliefern, will der Modder den Patch selbst veröffentlichen.

Bloodborne-Mod lässt Framerate-Träume wahr werden

Darum geht's: Bloodborne ist der Horror. Damit meine ich aber gar nicht mal so sehr das Design der Grusel-Gegner und der Gothic-Welt, sondern vielmehr die stotternde Framerate voller Unebenheiten, Rucklern und maximal 30 FPS. Die PS4 Pro-Version macht das ein bisschen besser, aber über 30 Bilder in der Sekunde kommt die auch nicht hinaus.

60 FPS-Mod wirkt traumhaft: Spiele wie Sekiro oder Dark Souls 3 zeigen, dass die Grafik-Engine durchaus in der Lage ist, mehr zu leisten. Nachdem der Modder Lance McDonald die Dark Souls 3-Verbesserungen studiert hat, konnte er sie mit viel Feinarbeit letztlich auch auf Bloodborne anwenden.

Wie es aussieht, wenn der From Software-Hit mit 60 FPS auf der PS4 Pro läuft, könnt ihr euch in diesem wirklich beeindruckenden Video anschauen:

Besonders interessant: Im Debug-Modus einfach auf die doppelte Framerate umzustellen, reicht nicht. Dadurch erhöht sich nämlich gleich auch die Geschwindigkeit des kompletten Spielgeschehens. Das verleiht dem eigentlich sehr finster-ernsthaften Spiel eine unfreiwillige Komik sondergleichen.

Um den Patch zum Laufen zu bringen, musste Lance McDonald zusätzlich an haufenweise zusätzlichen Features drehen. Dinge wie Wind, Partikeleffekte, Gegner-Pfade, Fahrstuhl-Geschwindigkeiten oder Motion Blur mussten allesamt manuell gepatcht werden, um die Gameplay-Logik korrekt anzupassen.

Es gibt einen Haken: Wer genau hinschaut, wird neben den 60 FPS im Video noch einen anderen Unterschied bemerken. Für die flüssige, doppelt so hohe Framerate wurde die Auflösung geopfert. Mit diesem Patch läuft Bloodborne zwar mit 60 Bildern die Sekunde, aber nur noch in 720p, also einer Auflösung von 1280 x 720 Bildpunkten. Mehr dazu findet ihr auch in diesem Digital Foundry-Video:

Modder will Bloodborne-Patch veröffentlichen, wenn Sony kein PS5-Upgrade liefert

Kommt ein PS5-Upgrade? Aktuell wissen wir nicht, ob es ein Next Gen-Upgrade von Bloodborne auf der PS5 geben wird. Dass das Spiel per Abwärtskompatibilität läuft, gilt als sicher, aber inwiefern und ob es Verbesserungen an der Performance gibt, bleibt noch unklar.

Viele Fans hoffen natürlich darauf, dass genau das passiert. Angesichts der Schwierigkeiten mit der Framerate und der Engine könnte das aber eine größere Herausforderung sein, wenn gleichzeitig die Auflösung beibehalten oder sogar erhöht werden soll. Bloodborne auf der PS5 in 4K mit 120 FPS wäre natürlich traumhaft.

Modder lässt den Vortritt: Lance McDonald gibt in einem Statement dazu an, er werde Sony und From Software die Chance geben, zuerst ein entsprechendes PS5- oder Next Gen-Upgrade für Bloodborne an den Start zu bringen. Sollte etwas Derartiges aber nicht kommen, werde er seine Mod öffentlich zugänglich machen.

Was ist euch wichtiger: Auflösung oder Framerate? Wärt ihr auch mit dieser 720p- und 60 FPS-Version zufrieden?