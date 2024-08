Bloodborne-Spielzeit: So lange braucht ihr für Hauptstory und den DLC The Old Hunters

Bis ihr auf Lady Maria trefft werden einige Stunden in Bloodborne vergehen.

Mit From Software-Spielen hat man immer einiges zu tun. Alle Souls-Spiele beschäftigen euch für dutzende von Stunden und im Falle von Elden Ring vielleicht sogar hunderte. Hier macht Bloodborne keine Ausnahme. Wollt ihr das gesamte Spiel erleben, dann werdet ihr mehr als nur ein Wochenende einplanen müssen.

Das ist die Länge der Hauptstory von Bloodborne

33 Stunden

Natürlich hängt alles sehr stark von eurem Spielstil ab. Bei den 33 Stunden handelt es sich um einen Mittelwert der Website howlongtobeat.com, wo Spieler*innen, für die Story alleine ihren ersten Durchgang im Schnitt 33 Stunden gebraucht haben.

So lange beschäftigt euch Bloodborne über die Story hinaus

44 Stunden mit Extra-Content

mit Extra-Content 76 Stunden für die Platin-Trophäe

Wenn ihr euch jedoch auch den optionalen Bossen und Gebieten stellen wollt, dann werdet ihr um einiges länger brauchen. Wollt ihr den gesamten Extra-Content sehen, dann könnt ihr gut 44 Stunden einplanen.

Richtig hart wird es für die Platin-Trophäe. Denn hier müsst ihr auch die meisten Kelch-Dungeons abschließen, die durch ihren zufälligen Aufbau nochmal extra herausfordernd sind. Hier herumzuirren und den versteckten Boss am Ende zu besiegen, kann euch dann eher 76 Stunden kosten. Zusätzlich müsst ihr alle Enden freischalten.

So lange braucht ihr für den DLC The Old Hunters

Für die Erweiterung von Bloodborne müsst ihr hingegen nicht so viel Zeit einplanen. The Old Hunters ist recht linear und enthält auch kaum optionalen Content. Daher ist die Spielzeit recht überschaubar:

8-10 Stunden

Jedoch solltet ihr The Old Hunters nicht unterschätzen. Der Schwierigkeitsgrad ist recht hoch und viele der neuen Bosse haben schon viele Spieler*innen länger beschäftigt als die hier angegebenen zehn Stunden.

Die Spielzeit von Bloodborne hängt stark davon ab, wie sehr euch die Bosse zu schaffen machen.

Speedruns von Bloodborne

Wie bei jedem Souls-Spiel gibt es auch für Bloodborne einige beeindruckende Speedruns. Seit Release im Jahr 2015 haben sich viele Spieler*innen gegenseitig in verschiedenen Kategorien unterboten, wie ihr selbst auf Speedrun.com nachschauen könnt.

So lässt sich das Ende mit einigen Tricks schon in knapp 25 Minuten erreichen und ein Run, in dem alle Bosse dran glauben müssen, dauert etwas über eine Stunde. Bis man aber eine solche Meisterleistung im Spiel erreicht, müsst ihr weit mehr als die oben angegebene Stundenzahl in Bloodborne investieren.

Wie lang hat euer erster Durchgang von Bloodborne gedauert?