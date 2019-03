Borderlands 2 könnte für Switch kommen - Neuer Teaser macht Hoffnung

Was wäre ein neuer Tag ohne einen weiteren Teaser von Gearbox. Die Entwickler sind wie bereits bekannt auf der PAX East, einer Messe für Videospiel vom 28.-31. März in Boston vertreten und präsentieren auf Twitter fleißig vage Andeutungen zu ihrem dortigen Lineup. Falls ihr die vorherigen Meldungen verpasst habt, könnt ihr euch hier auf den aktuellen Stand bringen:

Kommt Borderlands 2 für die Switch?

Und so geht das fröhliche Ratespielchen auch heute weiter. Diesmal ist der Hinweis trotz verpixeltem Bild aber recht eindeutig. Zumindest wenn es darum geht, welches Spiel wir sehen. Hier aber erstmal für euch der Tweet samt Bild:

Time to tease another game for PAX! pic.twitter.com/nYXncBmlI9 — Gearbox Official (@GearboxOfficial) March 14, 2019

Das ist zu sehen: Wer Borderlands 2 gespielt hat, dem dürfte der Charakter im Vordergrund sehr bekannt vorkommen. Wenn uns also nicht alles täuscht, handelt es sich bei der Dame mit den blauen Haaren um Maya, eine der vier spielbaren Charaktere aus dem Loot-Shooter.

Die bläuliche Umgebung, in der sich Maya befindet, erinnert allerdings stark an Borderlands: The Pre-Sequel. Es kann also gut sein, dass die Entwickler hier mit einem Bild gleich zwei Spiele anteasen und das bringt uns zu der Vermutung, dass es sich bei dem Bild um die Borderlands: The Handsome Collection handelt, die beide Spiele vereint.

Da die Collection allerdings bereits 2015 für PS4, Xbox One und PC erschienen ist, bleibt neben einer Ankündigung für Mobile, was allerdings recht unwahrscheinlich ist, nur die Nintendo Switch übrig. Es kann also gut sein, dass wir schon bald einen der besten Loot-Shooter unterwegs auf der Hybrid-Konsole spielen können.

Borderlands 2 auf der Switch. Wäre das was für euch?