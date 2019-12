Borderlands 3-Spieler starten rührende Rettungs-Aktion für Fan

Stellt euch vor, ihr spielt Borderlands 3 seit dem Release und habt so langsam alles, was ihr braucht. Aber dann verliert ihr plötzlich eure komplette Ausrüstung: Waffen, Items, alles weg. Genau das ist einem Borderlands 3-Spieler offenbar passiert, der sein Leid dem Borderlands 3-Subreddit geklagt hat.

Aber hier nimmt die Achterbahnfahrt der Gefühle noch kein Ende: Die Community hilft dem Fan aus der Patsche und überschüttet ihn geradezu mit Loot, um den Verlust auszugleichen.

Glitch lässt Borderlands 3-Fan kompletten Loot verlieren

Böse Überraschung: Der Reddit-Nutzer Jimmy2times13 berichtet im Borderlands 3-Subreddit, er habe sich wie gewohnt eingeloggt, nur um entsetzt festzustellen, dass sein komplettes Inventar und die Bank leergefegt waren. Offenbar hat ihn ein Glitch sämtliche Waffen, Artefakte, Class Mods und Schilde gekostet.

Glitch eigentlich gepatcht: Das Problem ist bekannt und gilt eigentlich als behoben. Kurz nach Release haben Borderlands 3-Fans vermehrt darüber geklagt, aber mittlerweile sollte der Glitch dank mehrerer Patches eigentlich nicht mehr vorkommen. Tut er aber offenbar doch noch.

Der FL4K-Spieler schreibt auf Reddit, er wolle dem Spiel vorerst für eine Weile den Rücken kehren.

"Ich habe diese Spiele seit Tag 1 gespielt. Es ist wirklich mein Lieblings-Franchise. Ich war beinahe mit allem fertig für diesen Charakter und wollte morgen einen Zane-Playthrough starten. [...] Ich war mit meinen gesalbten Waffen so richtig bereit für den DLC."

Borderlands 3-Community hilft ihm mit rührender Geschenk-Aktion

Haben wir denn schon Weihnachten? Weil so viele Borderlands 3-Fans den Ärger und die Enttäuschung gut nachvollziehen können, haben sie angefangen, Jimm2times13 aus der Patsche zu helfen. Via PSN trudelten so nach und nach haufenweise Items und Waffen ein. Auch von vielen FL4K-Spielern, die sogar die passenden Waffen schenkten.

Rührende Aktion & Reaktion: Der so reich beschenkte Borderlands 3-Spieler zeigt sich in einem Folge-Post auf Reddit äußerst dankbar. Er verspricht im Gegenzug sogar, sich zu revanchieren und seinerseits extra Waffen für seine Gönner farmen zu wollen. Eine rundum positiv Vorweihnachtsgeschichte – abgesehen von dem ärgerlichen Glitch natürlich.

"Heilige Scheiße, Leute, danke! Ich bin von 0 Inventar und Bank dank eines Glitches auf wortwörtlich Hunderte Items gekommen, die ich jetzt durchgehen kann, nur dank eurer Großzügigkeit."

