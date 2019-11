Borderlands 3 könnt ihr ab sofort kostenlos auf PS4 & Xbox One testen

Ihr wolltet Borderlands 3 alleine oder zusammen mit Freunden testen, wart euch bislang aber noch nicht ganz sicher, ob der Loot-Shooter euren Geschmack trifft? Entwickler Gearbox gibt euch ab sofort die Gelegenheit, das Spiel kostenlos zu testen.

Hier die wichtigsten Fakten zur Free Trail auf einen Blick:

Plattform: PS4 und Xbox One

PS4 und Xbox One Zeitraum: Donnerstag, 21. November bis Sonntag, 24. November

Donnerstag, 21. November bis Sonntag, 24. November Inhalt: Das komplette Borderlands 3-Erlebnis

Was euch spielerisch erwartet, könnt ihr im großen Borderlands 3-Test von Kollege Hannes nachlesen. Alternativ findet ihr hier unser ausführliches Test-Video:

Was ist Borderlands 3?

Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Entwickler: Gearbox Software

Gearbox Software Release: 13. September 2019

13. September 2019 Koop: Bis zu 4 Spieler (lokal/online)

Bis zu 4 Spieler (lokal/online) GamePro-Wertung: 84

Borderlands 3 ist das fünfte Spiel des Borderlands-Universums und der Zahl nach das dritte Spiel der Shooter-Hauptreihe.

Um was geht's: Einige Jahre nach dem zweiten Teil erhebt sich auf Pandora ein irrer Banditenkult, die Children of the Vault, unter der Führung des Geschwisterpaars Troy und Tyreen Calypso. Wir treten ihnen mit einem von vier neuen Helden entgegen: Einem Schützen, der Hologramme seiner selbst erschafft, einem Bestienmeister, unserer eigenen Sirene und einer Soldatin mit Mech.

Das Besondere: Neben haufenweise neuen Waffen und Fahrzeugen wird Borderlands 3 zum ersten Mal neue Welten bieten: Wir verlassen Pandora und Elpis und bereisen andere Planeten.

