Mit diesen Brettspielen am Amazon Prime Day habt ihr besonders viel Spaß: Jetzt mit bis zu 40% Rabatt gönnen

Der Amazon Prime Day ist mit seinen Angeboten derzeit eine wahre Fundgrube für alle Brettspielfreunde, denn es ist die perfekte Gelegenheit, die eigene Spielesammlung zu erweitern. Die Angebote laufen noch bis zum 11. Oktober um 23:59 Uhr.

Preisgekröntes Brettspiel am Prime Day: Quacksalber

Die Quacksalber von Quedlinburg kann mit bis zu vier Spielern gespielt werden. Gemeinsam mit euren Mitspielern schlüpft ihr in die Rolle von Quacksalbern, die Zaubertränke brauen. So könnte euer Spielverlauf zum Beispiel aussehen:

Farbenfrohe Gestaltung: Das macht Quacksalber aus!

Das Besondere an diesem Brettspiel ist der "Push-Your-Luck"-Mechanismus, bei dem die Spieler nacheinander Zutaten aus einem Beutel ziehen und in ihren Kessel geben. Ziel ist es, so viele Zutaten wie möglich hinzuzufügen, ohne dass der Kessel explodiert.

Für eure Tränke sammelt ihr Punkte, die ihr im weiteren Spielverlauf einsetzen könnt. Quacksalber wurde 2018 zum Kennerspiel des Jahres gekürt und erfreut sich seit jeher einer großen Fangemeinde.

Mein persönliches Highlight: Das Herr der Ringe Kartenspiel

Das Herr der Ringe Kartenspiel kann mit bis zu vier Spielern gespielt werden. Ihr könnt mit euren Liebsten in die Rolle von Helden wie Legolas oder Frodo aus der Filmreihe schlüpfen.

Eine Karte sie alle zu knechten!

Die Quests und Abenteuer müssen erfolgreich bestanden werden. Das Spiel besteht aus Kartendecks, die die Spieler benutzen, um Quests zu erfüllen, Feinde zu besiegen und Gefahren zu überwinden.

Es erfordert strategische Planung und Kooperation zwischen den Spielern, um erfolgreich zu sein. Mit einer Vielzahl von Erweiterungen und Abenteuern bietet das Herr der Ringe Kartenspiel nicht nur eine reichhaltige Spielwelt, sondern auch einen hohen Wiederspielwert mit Langzeitmotivation.

Weitere Brettspiel-Angebote

