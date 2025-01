CAGGTUS 2025 Early Bird sichern: Deutschlands größte Gaming-LAN geht weiter und bietet jetzt noch mehr

Das große GAMING-Festival CAGGTUS ist auch 2025 wieder am Start und lädt erneut in die Messe nach Leipzig ein. Als großes Gaming-Event bietet die CAGGTUS auch dieses Jahr wieder ihre ganz besondere Mischung aus einer riesigen LAN-Party, Cosplay-Events und Entertainment aller Art.

Wann und wo geht’s denn los? Ihr müsst nicht mehr lange warten, denn schon am 11. April öffnet die CAGGTUS 2025 ihre Tore auf dem Messegelände in Leipzig. Der ganze Spaß geht dann über das Wochenende bis zum 13. April. Aktive Teilnehmer an der LAN Area können sogar schon am 10. April loslegen.

Hier seht ihr einen ersten Eindruck von der CAGGTUS:

Das erwartet euch 2025 auf der CAGGTUS

Erneut entwickelt sich die CAGGTUS weiter und bringt euch 2025 wieder eine einzigartige Mischung aus altbewährten und neuen Events und Highlights.

Zu den etablierten Klassikern gehören freilich wieder die legendäre LAN-Party und die dabei stattfindenden, actiongeladenen Turniere. 2025 wird die größte LAN-Party Deutschlands sogar noch größer und erweitert die Plätze auf über 2.000 Seats!

Findet ihr das groß? 2025 wird die LAN-Party auf der CAGGTUS sogar noch gigantischer!

Neben der LAN bietet die CAGGTUS auch in diesem Jahr eine große Entertainment Area. Dort findet ihr unter anderem die Cosplay Area, wo sich massig kreative Cosplayer mit ihren atemberaubenden Kostümkreationen einfinden und bewundert werden können.

Dort findet ihr auch die brandneuen Creative Spaces, worin ihr mehr zum Thema Cosplay erfahrt und dort womöglich selbst in dieses faszinierende Hobby einsteigen könnt.

Cosplayer mit ihren ausgefallenen Kreationen sind auch 2025 wieder massenweise am Start!

Wie jedes Jahr sind auch 2025 wieder namhafte Streamer und Content Creators am Start. In der Stream Area gibt’s wieder Meet & Greets mit euren Stars und wenn ihr selbst Streamer seid, könnt ihr noch bei der Wildcard-Bewerbung bis zum 16. Februar mitmachen.

Dazu kommt wie üblich eine große Show auf der Event Stage. Dort werden am Samstag Benx und AwesomeElina Minecraft und Roblox zeigen und am Sonntag stehen die Jungs von DoktorFroid auf der Bühne.

Wir von Webedia werden mit GameStar, GamePro und MeinMMO ebenfalls ab Freitag am Start sein und euch spannende Momente bescheren.

Die FPV Area, in der ihr einen kleinen Flitzer mithilfe eines VR-Headsets steuert, ist nur eines der vielen Highlights der CAGGTUS.

Wem das alles noch nicht reicht, der kann sich in der FPV Area an Rennen mit kleinen Flitzern wagen, in der Tech Expo mächtige Maschinen bewundern, Mario Kart oder Smash Bros. zocken oder sich - ganz analog - im Pen&Paper-Rollenspiel austoben. Dieses Jahr gibt’s dazu sogar noch einen Bereich speziell für Tabletop-Games!

Jetzt Tickets für die CAGGTUS 2025 vergünstigt vorbestellen - Mit der Early-Bird-Aktion

Wenn ihr bei diesen starken Ankündigungen jetzt denkt “Wow, da muss ich hin!”, dann haben wir eine gute Nachricht für euch. Denn mit der Early-Bird-Aktion bekommt ihr vergünstigte Tickets im Online-Shop der CAGGTUS 2025.

Holt euch noch heute eure Tickets und ihr könnt 2025 zu denjenigen gehören, die auf der CAGGTUS die LAN Area rocken!

Ab wann kann ich teilnehmen? Beachtet beim Kauf der Tickets, dass ihr für den Zugang zur Entertainment Area mindestens 12 Jahre alt sein müsst. Für die LAN Area solltet ihr sogar das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Die Aktion läuft aber nur bis zum 14. Februar. Wartet also nicht zu lange und holt euch noch heute euer Early-Bird-Ticket für die CAGGTUS 2025, und seid bei der größten Gaming-Party des Landes live dabei!