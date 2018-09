Keinen Tag ist die Blackout-Beta von Call of Duty: Black Ops 4 für PS4-Vorbesteller verfügbar und trotz positiver Grundstimmung hagelt es Kritik am "Battle Royale"-Modus von Entwickler Treyarch.

Was ist das Problem? Viele Spieler stört aktuell das langsame Einsammeln von Items, wie Munition. Spieler müssen den Gegenstand am Boden direkt anvisieren und sich direkt vor dem Objekt platzieren. Drückt ihr auf den Viereck-Knopf des PS4-Controllers lädt sich ein Rad auf und der Gegenstand wandert in euer Inventar.

Damit kein falscher Eindruck entsteht: Das überwiegende Feedback der CoD-Community zum Blackout-Modus ist bislang überaus positiv. Auch wir sind von Treyarchs Battle Royale-Variante sehr angetan. Unter anderem auf Reddit kam es jedoch kurz nach dem Start der Beta zu starker Kritik am Einsammeln von Gegenständen.

Der User Wellthenidk beschwert sich:

Der Nutzer reddit-Nutzer Natemcb antwortet:

David Vonderhaar, Game Design Director von Entwickler Treyarch, ging kurze Zeit nach Aufkommen der Kritik per Twitter auf das Feedback der Community ein und gab Entwarnung.

Coming soon. We’ve already got improvements in the main game where you won’t have to look so precisely at the Item and just be close to it. I am not yet sure if I can get those in the beta. Certainly will be in v1. https://t.co/cueo6n1pNi