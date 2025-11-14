Call of Duty Black Ops 7-Kampagne: Wie weit bin ich? Alle Missionen in der Übersicht

Emma Kagan vom Tech-Konzern "Die Gilde" spielt in der Kampagne von Call of Duty: Black Ops 7 eine wichtige Rolle.

Call of Duty: Black Ops 7 hat eine Story-Kampagne und die ist im Serienkontext sogar eine echte Rarität. Denn es ist die erst dritte CoD-Kampagne, die wahlweise auch im Koop spielbar ist – sogar mit bis zu vier Personen.

Strukturell gibt es dagegen keine größeren Unterschiede zu den Vorgängern. Wie üblich ist die Kampagne auch bei Black Ops 7 in mehrere Missionen unterteilt, die ihr nach und nach durchlauft.

Achtung Spoiler! Die unten stehende Missionsliste spoilert die Namen der Missionen von Black Ops 7. Diese lassen möglicherweise Rückschlüsse auf die Handlung zu.

Liste aller Missionen von CoD: Black Ops 7

Insgesamt gibt es 11 Story-Missionen in Call of Duty: Black Ops 7:

Aussetzung Drinnen Verwerfung Eskalation Störung Kollaps Fraktur Quarantäne Unterdrückung Wendepunkt Eindämmung

Knapp die Hälfte dieser Missionen spielen sich auf der neuen Warzone-Map "Avalon" ab, die andere Hälfte in deutlich lineareren Gebieten. Schauplätze sind unter anderem der südamerikanische Dschungel oder Tokyo.

Die 12. Mission von Black Ops 7

Abseits der oben genannten Einsätze gibt es noch eine weitere Mission. Die nennt sich "Endspiel" (engl. Endgame) und soll vor allem nach dem Durchspielen der Kampagne für Langzeitmotivation sorgen. Grundsätzlich handelt es sich um einen PvE-Modus, in dem ihr auf der Avalon-Karte Missionen und Gegner erledigen könnt, um Waffen und Loot zu sammeln und euren Kampfwert zu steigern.

Das braucht ihr vor allem dann, wenn ihr in die gefährlicheren Gebiete der Karte vordringen wollt – wo es dann natürlich auch wertvolleres Zeug abzustauben gibt.

Die Kampagne von Call of Duty Black Ops 7 spielt im Jahr 2035. Der aus Black Ops 2 bekannte David Mason und sein Team kommen hinter die dunklen Machenschaften des Tech-Konzerns "Die Gilde" und müssen zudem herausfinden, was es mit der vermeintlichen Wiederauferstehung eines alten Black Ops-Bösewichts auf sich hat.

Call of Duty: Black Ops 7 ist am 14. November 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und den PC erschienen.