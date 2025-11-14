Call of Duty Black Ops 7-Kampagne: Wie weit bin ich? Alle Missionen in der Übersicht

Die Kampagne von Black Ops 7 ist in mehrere Missionen unterteilt. Hier verraten wir euch, wieviele es gibt und wie sie heißen. Achtung, Spoiler!

Tobias Veltin
14.11.2025 | 07:00 Uhr

Emma Kagan vom Tech-Konzern Die Gilde spielt in der Kampagne von Call of Duty: Black Ops 7 eine wichtige Rolle. Emma Kagan vom Tech-Konzern "Die Gilde" spielt in der Kampagne von Call of Duty: Black Ops 7 eine wichtige Rolle.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Jetzt Artikel freischalten

50% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

Jetzt nur für kurze Zeit: die ersten sechs Monate im Jahresabo mit dem Code »BLACK50« sparen. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Call of Duty: Black Ops 7 hat eine Story-Kampagne und die ist im Serienkontext sogar eine echte Rarität. Denn es ist die erst dritte CoD-Kampagne, die wahlweise auch im Koop spielbar ist – sogar mit bis zu vier Personen.

Strukturell gibt es dagegen keine größeren Unterschiede zu den Vorgängern. Wie üblich ist die Kampagne auch bei Black Ops 7 in mehrere Missionen unterteilt, die ihr nach und nach durchlauft.

Achtung Spoiler! Die unten stehende Missionsliste spoilert die Namen der Missionen von Black Ops 7. Diese lassen möglicherweise Rückschlüsse auf die Handlung zu.

Liste aller Missionen von CoD: Black Ops 7

Insgesamt gibt es 11 Story-Missionen in Call of Duty: Black Ops 7:

  1. Aussetzung
  2. Drinnen
  3. Verwerfung
  4. Eskalation
  5. Störung
  6. Kollaps
  7. Fraktur
  8. Quarantäne
  9. Unterdrückung
  10. Wendepunkt
  11. Eindämmung

Knapp die Hälfte dieser Missionen spielen sich auf der neuen Warzone-Map "Avalon" ab, die andere Hälfte in deutlich lineareren Gebieten. Schauplätze sind unter anderem der südamerikanische Dschungel oder Tokyo.

Video starten 2:20 CoD Black Ops 7 enthüllt im Gameplay-Trailer mehr zur Kampagne, Mechs und Bosskämpfe

Die 12. Mission von Black Ops 7

Abseits der oben genannten Einsätze gibt es noch eine weitere Mission. Die nennt sich "Endspiel" (engl. Endgame) und soll vor allem nach dem Durchspielen der Kampagne für Langzeitmotivation sorgen. Grundsätzlich handelt es sich um einen PvE-Modus, in dem ihr auf der Avalon-Karte Missionen und Gegner erledigen könnt, um Waffen und Loot zu sammeln und euren Kampfwert zu steigern.

Das braucht ihr vor allem dann, wenn ihr in die gefährlicheren Gebiete der Karte vordringen wollt – wo es dann natürlich auch wertvolleres Zeug abzustauben gibt.

Mehr zu CoD: Black Ops 7
Ist CoD: Black Ops 7 down? Aktueller Server-Status und mögliche Probleme zum Launch im Live-Ticker
von Tobias Veltin
CoD Black Ops 7-Kampagne im Test: Die ungewöhnlichste Kampagne der letzten Jahre - aber nicht die beste
von Tobias Veltin

Die Kampagne von Call of Duty Black Ops 7 spielt im Jahr 2035. Der aus Black Ops 2 bekannte David Mason und sein Team kommen hinter die dunklen Machenschaften des Tech-Konzerns "Die Gilde" und müssen zudem herausfinden, was es mit der vermeintlichen Wiederauferstehung eines alten Black Ops-Bösewichts auf sich hat.

Call of Duty: Black Ops 7 ist am 14. November 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und den PC erschienen.

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7

Genre: Shooter

Release: 14.11.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 34 Minuten

Call of Duty Black Ops 7-Kampagne: Wie weit bin ich? Alle Missionen in der Übersicht

vor 54 Minuten

Die Black Ops 7-Kampagne ist ... anders

vor 59 Minuten

Ist CoD: Black Ops 7 down? Aktueller Server-Status und mögliche Probleme zum Launch im Live-Ticker

vor einer Stunde

CoD Black Ops 7-Kampagne im Test: Die ungewöhnlichste Kampagne der letzten Jahre - aber nicht die beste

vor 17 Stunden

CoD Black Ops 7 jetzt schon spielen: So funktioniert der Neuseeland-Trick auf PS5, PS4 und Xbox Game Pass
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Call of Duty Black Ops 7-Kampagne: Wie weit bin ich? Alle Missionen in der Übersicht

vor 41 Minuten

Call of Duty Black Ops 7-Kampagne: Wie weit bin ich? Alle Missionen in der Übersicht
Where Winds Meet erscheint heute: Release-Uhrzeit, Preload, Downloadgröße und alle wichtigen Infos zum kostenlosen Action-RPG

vor einer Stunde

Where Winds Meet erscheint heute: Release-Uhrzeit, Preload, Downloadgröße und alle wichtigen Infos zum kostenlosen Action-RPG
PS Plus im Dezember 2025: Das erste Bonus-Spiel kennen wir jetzt schon - dieses Premium-Highlight erwartet euch noch

vor einer Stunde

PS Plus im Dezember 2025: Das erste Bonus-Spiel kennen wir jetzt schon - dieses Premium-Highlight erwartet euch noch
Er ist also doch ein Verräter!: One Piece hat eine der größten Debatten neu entfacht – und das nur mit der Enthüllung eines Synchronsprechers

vor einer Stunde

"Er ist also doch ein Verräter!": One Piece hat eine der größten Debatten neu entfacht – und das nur mit der Enthüllung eines Synchronsprechers
mehr anzeigen