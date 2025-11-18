54 Aufrufe
Der schlechteste CoD-Start aller Zeiten - Aber ist der Multiplayer besser?
Call of Duty: Black Ops 7 hat zum Release nicht den besten Start hingelegt. Aktuell erreicht es auf Metacritic den schlechtesten User Score aller CoDs, selbst Modern Warfare 3 von vor zwei Jahren schneidet besser ab. Auf Steam steht es auch nur bei 58 Prozent, im Netz regen sich große Vorwürfe wegen angeblicher KI-Assets – die meiste Kritik betrifft die umstrittene Kampagne mit ihrem übernatürlichen Krams, mit Always-On-Zwang und den grindigen Levels.
Nach der Kampagne nimmt sich Dimi deswegen heute den anderen großen Teil von CoD vor: den Multiplayer. Und hier sieht die Sache trotz all der schlechten Stimmung da draußen ein bisschen anders aus, also gehen wir mal rein.
