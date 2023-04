Keinen Bock auf Warzone 2? Call of Duty-Brettspiel bringt das Multiplayer-Feeling an den Tisch

Ihr könnt Call of Duty bald auch analog genießen.

Viele Call of Duty-Spieler*innen sind aktuell sauer, weil die neuen Operator-Bundles im DMZ-Modus in Call of Duty: Warzone 2.0 nach Pay-to-Win aussehen. Im Austausch für Echtgeld gibt es Vorteile, die die Operatoren zum Rundenstart zur Verfügung haben. Diese Startvorteile bleiben anderen verwehrt, die kein Geld in die Hand nehmen wollen.

Wer keine Lust auf Pay-to-Win hat, der könnte mit einer einmaligen Investition jede Menge analogen Spielspaß haben. Denn in diesem Jahr geht eine Kickstarter-Kampagne zu einem neuen Call of Duty-Brettspiel an den Start.

Call of Duty-Brettspiel ist in Arbeit

Activision plant in Zusammenarbeit mit Arcane Wonders, Genuine Entertainment und Evolution ein Tabletop-Spiel namens „Call of Duty: The Board Game”. Die Verantwortlichen werben mit atemberaubendem Artwork, das bereits in einem kleinen Trailer zu sehen ist:

Das Brettspiel soll kleine Miniaturfiguren beinhalten. Es sollen zudem legendäre Maps aus der CoD-Reihe und bekannte Modi vorkommen, die wir in analoger Form spielen können.

Wann erscheint das Brettspiel? Die Kickstarter-Kampagne ist für Herbst 2023 geplant, also genau dann, wenn vermutlich ein neuer Ableger der Hauptreihe erscheinen würde. Das Tabletopspiel soll aber erst in 2024 erscheinen, wenn genügend Bestellungen eingehen.

Was ist Kickstarter? Kickstarter ist eine Plattform, auf der Brett- und Videospiele schon während der Entwicklung von Fans finanziert werden können. Hier können Interessierte bestimmte Sondereditionen bestellen, in denen mehr Inhalt beiliegt oder in denen bestimmte Rechte zum Designen von Spielmaterial enthalten sind.

Das Tabletop-Spiel wird auf Strategie ausgelegt sein. Vermutlich gilt es, die Figuren geschickt zu platzieren, um im Kampf bestimmte Vorteile zu erhalten und den Gegner zu besiegen. Es soll sogar kleine Miniaturwaffen geben, die dem Spiel beiliegen.

Es wäre beispielsweise denkbar, dass es Spielunterlagen gibt, die in kleine Bereiche aufgeteilt sind. Außerdem könnte es Deckungen geben, hinter denen wir uns mit den Miniaturfiguren platzieren können.

Bislang ist noch nicht bekannt, für wie viele Spieler*innen das Brettspiel ausgelegt ist und wie lange eine Runde dauern wird. Wir wissen nur, dass wir in dem Tabletop-Spiel gegeneinander antreten können. Ob es auch kooperative Elemente gibt, bleibt abzuwarten.

