Call of Duty kommt ins Kino - Release, Cast & Co.: Alle Infos und Gerüchte zur Filmumsetzung

Die angekündigte Verfilmung ist die erste in über 20-jährigen Historie der Spiele-Reihe (hier Call of Duty 4: Modern Warfare).

Paramount und Activision haben angekündigt, im Rahmen einer Zusammenarbeit einen Call of Duty-Film ins Kino bringen zu wollen. Es ist das erste Mal, dass die wohl bekannteste Shooter-Serie der Welt auf die große Leinwand kommen wird.

Denn in den über 20 Jahren, die die Reihe mittlerweile existiert, erschienen zwar zahlreiche Spiele, aber keine Film- oder Serienumsetzungen. Das ändert sich jetzt, ein Kinofilm ist beschlossene Sache.

Allzu viele Details gibt es bislang dazu allerdings noch nicht, die entsprechende Pressemitteilung ergeht sich eher in überschwänglichen, aber auch nichtssagenenden Buzzwords wie "intensiven Actionsequenzen" und "emotionale Erzählkraft". Laut Paramount-CEO David Ellison will man das Projekt mit "derselben kompromisslosen Leidenschaft und Disziplin" angehen, mit der man auch Top Gun: Maverick realisiert hat.

Wir haben die bislang bekannten Infos und Gerüchte zusammengetragen.

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel wird geupdatet, sobald neue Infos zum Call of Duty-Kinofilm bekannt werden. Letztes Update am 26. November 2025: Branchen-Insider und Leaker Daniel "DanielRPK" Richtman hat einige neue Infos zum Film verraten. Ihm zufolge wird der Call of Duty-Film ein modernes Setting haben. Außerdem sollen die Dreharbeiten im nächsten Jahr beginnen, Regie soll dabei Peter Berg (u.a. Battleship, Mile 22) führen (via comicbook.com). Wichtig: Hierbei handelt es sich um unbestätigte Gerüchte.

Release: Wann kommt der Call of Duty-Film ins Kino?

Zu einem Release-Zeitraum gibt es in der Ankündigungs-Pressemitteilung von Paramount und Activision noch keine Angaben. Dementsprechend ist es derzeit noch komplette Spekulation, wann die Filmumsetzung ins Kino kommt.

In diesem Jahr ist zunächst einmal Call of Duty: Black Ops 7 erschienen, zu dem ihr unten einen Trailer sehen könnt:

2:20 CoD Black Ops 7 enthüllt im Gameplay-Trailer mehr zur Kampagne, Mechs und Bosskämpfe

Autoplay

Basierend auf der Information, dass der Deal zwischen den beiden Unternehmen gerade erst unterzeichnet wurde und dementsprechend auch erst jetzt vermutlich mit konkreten Planungen begonnen wird, rechnen wir nicht vor dem Jahr 2027 mit einem Kinostart – aber wie gesagt, das ist derzeit noch komplette Spekulation.