CoD: Mobile - 1. Season in 2021 startet mit neuem Battle-Royale-Modus

Ein Shooter auf dem Handy spielen? Klappt das überhaupt? Und wie das klappt. Das beweist Call of Duty Mobile. Alleine zwischen dem 1. Oktober 2019 und dem 30. September 2020 bescherte das Spiel Activision Blizzard einen Umsatz von rund 480 Millionen US-Dollar (via Gamerant), was zeigt, wie beliebt das Spiel ist.

Season 1 startet mit vielen interessanten Features: Damit dieser Erfolg nicht abreißt, startete heute die erste Season von 2021 mit dem Titel "New Order". Diese bringt folgende Neuerungen mit sich:

Neue eigene MS-Karte: Reclaim

Neue Charaktere: Die Neue-Ordnung-Charaktere werden zum Start der Saison bekannt gegeben

Neuer Battle Royale-Modus: Blitzangriff (Modus für 40 Spieler)

Neue Operator-Fertigkeit: Gravitations-Vortex-Kanone

Neue BR-Klasse: Desperado

Zwei neue Waffen: Sturmgewehr - FR .556, DMR - SKS

Neue MS-Modi: 3v3-Feuergefecht, Angriff der Untoten für 20 Spieler

Battle Pass für Saison 1: Neue Ordnung - Neue Charaktere, Waffen, Objekte und mehr

Primäres Event: Kampf um die Menschheit

Neue saisonale Herausforderungen

Neue Ware ist jetzt im Shop erhältlich

Mehrere UI-Updates, verbesserte Waffenbalance und Gameplay-Optimierungen

Ihr könnt euch Call of Duty Mobile kostenlos für Android oder iOS herunterladen und euch dann gleich in die neue Season stürzen.

Link zum YouTube-Inhalt

Was ist Call of Duty Mobile eigentlich?

Mit CoD Mobile erlebt ihr den Multiplayer-Modus eines Call of Dutys auf dem Smartphone oder Tablet. Aus den anderen Spielen der Reihe bekannte Waffen, Karten, spielbare Charaktere und Spielmodi wie Team-Deathmatch oder Suchen und Zerstören kommen zum Einsatz, darunter auch ein Battle Royale-Modus für 40 Spieler.

Es gibt sogar einen Zombie-Modus, in dem ihr gegen Wellen von Zombies bestehen müsst. Die Steuerung wurde komplett an den Touchscreen angepasst.

Habt ihr CoD Mobile schon gespielt? Freut ihr euch auf die erste Season 2021?