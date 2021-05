CoD Warzone & Black Ops Cold War bekommen wohl 2 Actionfilm-Ikonen als Operators

In Call of Duty: Warzone und CoD Black Ops: Cold War können wir bald wohl als John McClane aus Stirb Langsam und als John Rambo in die Schlacht ziehen. Die Kult-Helden aus den wohl bekanntesten Action-Filmen der 1980er Jahre wurden jetzt mehr oder weniger eindeutig als Operatoren bestätigt. Zumindest gibt es sehr deutliche Hinweise darauf, dass die Leaks und Gerüchte stimmen. Aber da könnte sogar ein größeres Event auf uns zukommen.

John Rambo und John McClane aus Stirb Langsam sind wohl bald in Call of Duty

Gerüchte gab es schon länger, dass Rambo und Stirb Langsam-Held John McClane bald auch in der Warzone ihr Unwesen treiben. Aber jetzt sieht es ganz danach aus, als wären die Auftritte offiziell. Aber eines nach dem anderen.

Nachdem mehrfach geleakt, spekuliert und diskutiert wurde, dass die Action-Helden aus den 80er Jahren bald ihren Weg ins Call of Duty-Universum finden, gibt es jetzt richtig handfeste Hinweise darauf. Die sind so deutlich, dass sie eigentlich schon als Bestätigung durchgehen könnten.

Das wissen wir jetzt: Auf den offiziellen Call of Duty-Kanälen wurden die "80s Action Heroes" angekündigt. Die beglücken offenbar sowohl Fans von Black Ops Cold War und Warzone als auch von CoD Mobile. Auf dem Bild ist John Rambo zu sehen.

Link zum Twitter-Inhalt

Dazu gibt es den unmissverständlichen Kommentar "Einer stirbt langsam, der andere vergießt das erste Blut", womit eindeutig auf die originalen Filmtitel "Stirb Langsam" beziehungsweise Die Hard mit Bruce Willis als John McClane und auf "Rambo: First Blood" Bezug genommen wird.

Allerdings haben wir John McClane immer noch nicht zu Gesicht bekommen und es gibt auch noch immer keine explizite Ankündigung. Nichtsdestotrotz halten wir es für sehr wahrscheinlich, dass wir sowohl John Rambo als auch John McClane bald als Operators spielen können.

Was könnte noch kommen? In dem Tweet heißt es außerdem, dass die Action am 20. Mai beginnen soll. Das scheint anzudeuten, dass nicht einfach nur zwei neue Operatoren-Packs mit kosmetischen Inhalten veröffentlicht werden. Das klingt vielmehr nach einem größeren Event.

Mehr CoD-News:

Ein derartiges 80er Jahre-Event würde zeitlich auch durchaus passen. Am 20. Mai steht nämlich Season 3 Reloaded und damit das Midseason-Event für die aktuelle Season in CoD Warzone und Black Ops Cold War an. Möglicherweise wird die mit einem großen Actionhelden-Event eingeläutet.

Habt ihr Bock auf John McClane und Rambo? Welchen Helden wünscht ihr euch noch, wer ist euer Favorit?