Call of Duty Warzone Mobile-Release: Ab heute könnt ihr loszocken, allerdings noch nicht das komplette Spiel

CoD Warzone Mobile gibt es ab jetzt auch bei uns – zumindest im Limited Release.

Wer CoD Warzone am liebsten auch unterwegs die ganze Zeit spielen würde, für den gibt es jetzt gute Nachrichten. Ab jetzt gibt es Call of Duty Warzone Mobile nämlich auch in Deutschland. Damit könnt ihr das Spiel auch auf iOS und Android zocken – allerdings vorerst nur im sogenannten Limited Release. Das heißt, es stecken noch nicht alle Features drin.

Wann ist der Full Release von CoD Mobile? Im Frühjahr 2024

Das steckt schon im Limited Release von CoD Mobile

Der Limited Release ist eine Art Early Access-Version des Spiels. Das ermöglicht es den Entwickler*innen nach eigenen Angaben, mit einer kleineren Anzahl an Spieler*innen Stresstests für Onlinematches durchzuführen, vorhandene Fehler zu beheben und Feedback der Fans einzuholen.

Einige der Inhalte und Modi des Battle Royales sollen dabei noch nicht komplett fertiggestellt sein und werden bis zur Veröffentlichung Anfang nächsten Jahres noch erweitert. Während der Limited Release-Phase sollen aber sowohl Battle Royale, geteilter Spielfortschritt als auch die soziale Konnektivität zu CoD: Modern Warfare 3, Warzone und dem Multiplayer bereits zur Verfügung stehen.

Hier könnt ihr euch direkt im Trailer anschauen, was euch in CoD: Warzone Mobile erwartet:

0:49 Call of Duty kommt für iOS und Android - Die Mobile-Version im brachialen Debüt-Trailer

Als zusätzlichen Anreiz verspricht CoD Mobile auf der offiziellen Webseite auch Belohnungen, wenn sich genug Leute vorab für den Shooter registrieren. Dazu gehören Maps, Skins für Charaktere und Waffen, sowie Embleme. Die Inhalte sollen dann zum Release verfügbar sein.

Allzu lange müssen wir uns bis zum Full Release immerhin nicht mehr gedulden. Zwar gibt es noch kein genaues Datum, aber es soll im Frühjahr 2024 soweit sein, also vermutlich innerhalb der nächsten drei bis vier Monate. Bis dahin könnt ihr den Limited Release im Google Play Store oder App Store runterladen.

Schaut ihr in Call of Duty Warzone Mobile vorab bereits rein, oder wartet ihr bis zum richtigen Release?