Call of Duty: Modern Warfare 3 schon vor Release für PS5 günstig im Angebot sichern

CoD: Modern Warfare 3 könnt ihr jetzt mit einem stattlichen Rabatt vorbestellen, zumindest in der PS5-Version.

Am 10. November erscheint mit CoD: Modern Warfare 3 der jüngste Teil der wohl beliebtesten Shooter-Reihe überhaupt. Über eBay könnt ihr euch das neue Call of Duty jetzt schon günstiger sichern, zumindest in der PS5-Version. Statt 79,99€ (UVP) zahlt ihr nur noch 62,90€ - ein ziemlich guter Rabatt für eine Vorbestellung. Der Versand ist kostenlos.

Der Händler macht keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt, die Stückzahl soll aber begrenzt sein. Es könnte also jederzeit ausverkauft sein.

Wer ist der Händler?

Anbieter des Deals ist der größere Ebay-Händler Sbdirect24, der schon seit vielen Jahren aktiv ist und immer wieder günstige Angebote aus dem Gaming-Bereich bietet. Die Rezensionen sind derzeit zu 98,8 Prozent positiv, bei rund 65.000 Bewertungen.

Was bietet Call of Duty: Modern Warfare 3?

1:59 CoD Modern Warfare 3 - So funktionieren die neuen 'Open Combat Missions'

Story-Kampagne: Das neue CoD: MW3 soll bei der Story direkt an Modern Warfare 2 aus dem Vorjahr anknüpfen. Sogar der Bösewicht Vladimir Makarov kehrt zurück. Die Kampagne dürfte wieder den üblichen Call-of-Duty-Bombast bieten, soll aber auch den einen oder anderen harten Moment enthalten. So soll die kontroverse Mission „No Russian“ aus dem MW2 von 2009 zurückkehren. Außerdem soll es Missionen mit offeneren Gebieten und mehr Freiheiten geben.

Gameplay & Multiplayer: Über das Gameplay und den Multiplayer sind noch nicht allzu viele Details bekannt, auch hier dürfte sich Call of Duty: MW3 aber eng an den Vorgänger halten. So kehren 16 Maps aus MW2 zurück. Aber auch von anderen Teilen der Serie scheint sich Modern Warfare 3 das eine oder andere zu borgen, beispielsweise den War-Modus aus Call of Duty: WW2.

4:20 Call of Duty Modern Warfare 3 - Der erste Trailer zum Zombie-Modus sieht fantastisch aus

Zombies: Auch der Zombie-Modus soll dieses Jahr wieder mit dabei sein und eine große, offen Map bieten, die im Warzone-Ort angesiedelt und in Regionen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad eingeteilt ist. Bis zu 24 Spieler*innen in Dreier-Quads sollen pro Map möglich sein. Auch beim Zombie-Modus soll die Geschichte eng an die Vorgänger anschließen.

