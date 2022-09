Gerücht: Call of Duty Modern Warfare 3-Remaster soll bereits fertig sein

Zur Enttäuschung vieler Fans verkündete Call of Duty-Publisher Activision im vergangenen Jahr, dass zu dem Zeitpunkt kein Remaster zu Call of Duty: Modern Warfare 3 existieren würde. Da bereits CoD 4: Modern Warfare und CoD: Modern Warfare 2 veröffentlicht wurden, wäre es eigentlich logisch gewesen, wenn auch der dritte Teil ein Remaster spendiert bekommen hätte.

Doch in den sozialen Medien schürt CoD-Insider TheGhostofHope nun die Hoffnung darauf, dass das Team von Activision seine Meinung geändert hat und womöglich doch ein Remaster zum dritten Modern Warfare-Teil in der Pipeline stehen könnte.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Wochen findet ihr hier, alles zum neueren Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

CoD Modern Warfare 3 soll schon fertig sein

Wie TheGhostofHope verrät, soll er eine seiner Quellen gefragt haben, ob ein CoD Modern Warfare 3 Remaster jemals das Licht der Welt erblicken würde. Seine Quelle antwortete, dass entgegen der letzten Meldungen tatsächlich solch eine Remaster-Version existieren soll:

Vielmehr noch: Das Spiel soll sogar schon vollständig entwickelt sein und nur noch auf die richtige Zeit warten, um veröffentlicht zu werden.

Wie das neue CoD Modern Warfare 2 aussieht, könnt ihr im folgenden Trailer sehen:

Wie glaubwürdig ist die Aussage? TheGhostofHope sorgt aktuell mit weiteren Gerüchten zu Call of Duty für jede Menge Aufsehen. Allerdings muss sich erst herausstellen, ob seine Behauptungen wahr sind und seine anonyme Quelle Recht behält. Da Activision erst vor einem Jahr behauptet hat, dass kein Remaster zu Call of Duty Modern Warfare 3 existieren soll, sollten wir seine Aussagen mit Vorsicht genießen.

Sollte der Titel tatsächlich existieren, müssen wir uns wohl mindestens bis 2023 gedulden, bis er angekündigt wird. Denn in diesem Jahr erscheint am 28. Oktober 2022 zunächst Call of Duty: Modern Warfare 2 für PS- und Xbox-Konsolen und natürlich auch für PC. Alle Infos zur kommenden Beta findet ihr in folgendem GamePro-Artikel.

Was haltet ihr vom Gerücht zum angeblichen Call of Duty Modern Warfare 3 Remaster?