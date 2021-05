CoD-Leak: Eventuell bekommen wir 2021 auch noch ein Remaster von Modern Warfare 3

Hat Activision gerade das Remaster von Modern Warfare 3 auf die Playstation-Datenbank hochgeladen? Das vermutet zumindest Playstation Game Size auf Twitter. Die Datei ist knappe 44 (43,97) Gigabyte groß und hat eine Altersbeschränkung von 17 Jahren.

We Love Dogs! Ein konkretes Spiel wird nicht genannt, um mögliche Leaks zu vermeiden. Die Datei ist lediglich mit dem Spruch "We Love Dogs!" benannt. Wer sich an Modern Warfare 3 erinnert, wird vielleicht noch wissen, dass Hunde dort eine Rolle spielten, etwa in einer Story-Mission sowie dem Survival-Modus in Verbindung mit C4-Sprengstoff.

Modern Warfare 3 Remaster möglich

Nur die Kampagne: Wenn wir uns die Größe der hochgeladenen Datei ansehen, könnte es sich dabei um die Kampagne von Modern Warfare 3 handeln. Dass der Multiplayer ebenfalls mitgeliefert wird, ist so gut wie ausgeschlossen. Nicht nur wegen der Größe des Uploads, sondern auch weil Activision den Mehrspieler-Modus für Modern Warfare 2 Remastered noch nicht veröffentlicht hat. Wenn, dann würde dieser vermutlich zuerst erscheinen.

Exklusiv für PS4 und PS5? Einige Nutzer auf Twitter vermuten, dass Modern Warfare 3 erneut einen Monat lang exklusiv für Playstation erscheinen wird und erst im Anschluss für Xbox und PC. Dieser Deal bestand schon bei dem Remaster von MW2 zwischen Sony und Activision. Auch das würde zu dem vermeintlichen Leak passen.

Wann erscheint Modern Warfare 3 Remaster? Sollte es sich bei der Datei tatsächlich um Modern Warfare 3 Remaster handeln, könnte alles sehr schnell gehen. Eventuell kündigen Sony oder Activision das Spiel schon in wenigen Wochen an und veröffentlichen es zeitnah. Natürlich handelt es sich bei der Geschichte stand jetzt nur um ein Gerücht. Ein Remaster von MW3 wird es aber vermutlich irgendwann geben.

2021 kommt auch ein "richtiges" CoD

Modern Warfare 3 Remaster hin oder her, auch in diesem Jahr soll ein neues, vollwertiges Call of Duty erscheinen. Activision hat bestätigt, dass die Entwicklung von CoD 2021 gut vorangeht und es wie üblich im Herbst kommen wird. Angeblich lautet der Name des von Sledgehammer entwickelten Spiels "Vanguard", und als Setting soll erneut der 2. Weltkrieg herhalten. Vermutlich wird der Titel irgendwann im Sommer enthüllt.

