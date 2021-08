Call of Duty: Wer auf ein Modern Warfare 3-Remaster hofft, wird bitter enttäuscht

Eigentlich galt das Remaster zu Call of Duty: Modern Warfare 3 als fast sicher. Erst kürzlich tauchte das Gerücht auf, dass das Remaster ohne Zeitexklusivität auf PS4 und PS5 erscheinen und dementsprechend zum Release auch für Xbox One und Xbox Series X/S zu haben sein sollte.

Schon die ersten beiden Teile CoD 4: Modern Warfare und CoD: Modern Warfare 2 haben eine Remaster-Version erhalten, weshalb viele davon ausgingen, dass auch der dritte Teil der Reihe sein eigenes Remaster bekommen wird. Doch wie die Seite Charlie Intel nun bekannt gibt, wird daraus wohl nichts.

Activison dementiert Modern Warfare 3-Remaster

Die Redaktion fragte direkt bei Activision nach, ob ein Remaster von Modern Warfare 3 in Entwicklung sei. Gegenüber der Seite bestätigte der Publisher selbst, dass derzeit kein Remaster zu Modern Warfare 3 existiert:

"Ein Remaster von Modern Warfare 3, Kampagne oder Multiplayer, existiert nicht. Alle anderslautenden Berichte sind falsch."

Allerdings: Diese Aussage spricht nicht dagegen, dass uns in Zukunft trotzdem eine Remaster-Version von Modern Warfare 3 erwarten könnte. Activision dementierte nur, dass es zum jetzigen Zeitpunkt eine Remaster-Version von CoD Modern Warfare 3 gibt. Es könnte sein, dass sich die Lage in den kommenden Monaten ändert.



Außerdem schließt die Aussage nicht aus, dass sich andere Remaster-Titel auf dem Weg befinden könnten. Bislang wurden nur zwei Call of Duty-Spiele mit einer Remaster-Version versehen. Dabei handelt es sich um Call of Duty: Modern Warfare Remastered (2016) und die Kampagne zu Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered (2020).



Zunächst wird sich Activision sowieso auf den neuen Call of Duty 2021-Titel konzentrieren. Das Spiel erscheint im vierten Quartal 2021. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier:

Über den neuen Teil ist noch nicht viel bekannt. Als Entwicklerteam wird wieder Sledgehammer eingesetzt, die schon an Call of Duty: Modern Warfare 3 mitgewirkt haben. Wie bereits bei Modern Warfare und Black Ops: Cold War soll auch Vanguard in Call of Duty Warzone integriert werden. Als mögliches Setting wird der Zweite Weltkrieg gemunkelt.



Hättet ihr euch über ein Modern Warfare 3-Remaster gefreut?