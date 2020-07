Call of Duty: Modern Warfare – Artwork zeigt eingestellten Zombie-Modus

Dass CoD: Modern Warfare keinen Zombie-Modus bekam, war für einige Spieler*innen eine Enttäuschung. Allerdings war es geplant, dass ihr euch auch in Modern Warfare mit den Untoten herumschlagen solltet. Entwickler Infinity Ward entschied sich aber dazu, den Modus nicht umzusetzen.

Damals hieß es von den Entwicklern:

Bereits vor der Veröffentlichung des Spiels hatte sich der Entwickler 2019 zu dem fehlenden Zombie-Modus geäußert:

"Wir versuchen, eine authentische, realistische Gefühlswelt zu schaffen. Wir haben nicht die Flexibilität, so etwas wie Zombies ins Spiel zu bringen. Das würde das Gefühl beeinträchtigen, in einer Welt zu spielen, die realistisch sowie authentisch ist und im Einklang mit den heutigen Konflikten und Dingen steht, mit denen wir konfrontiert werden."

Kommt ein Zombies-Update noch? Seitdem ranken sich Gerüchte darum, dass entweder CoD: MW oder Warzone mit einem künftigen Update vielleicht doch einen solchen Zombie-Modus bekommen könnte. Spieler*innen glauben immer wieder, Hinweise zu finden, die einen Kampf gegen Zombies andeuten.

Gerade in CoD: Warzone wäre das sicher eine spannende Idee. Untote, die auf der Map auftauchen und es den Spielern zusätzlich erschweren, wäre als saisonaler Modus oder für ein zeitlich begrenztes Event durchaus denkbar. Aber bisher gibt es keine offizielle Bestätigung dafür.

Nun veröffentlichte Aaron Beck, Künstler bei Infinity Ward, eine Konzeptzeichnung, die den geplanten Zombie-Modus von CoD: Modern Warfare darstellt.

Zum Bild erklärt Aaron Beck:

"Ich habe endlich die Freigabe erhalten, mehr Kunst aus Modern Warfare zu zeigen! Beginnen wir also hier mit einem ungenutzten Konzept aus den Anfängen der Produktion. Ich dachte, es würde Spaß machen, mit dem klassischen Call of Duty-Zombie-Gameplay zu experimentieren. Hier spiele ich auf einen russischen Spezialeinheitssoldaten und seine vierfüßigen Roboter an, die gefangene Zombie-Soldaten mit Leinen um den Hals halten."