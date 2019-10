Call of Duty: Modern Warfare - Nerviger Spawn-Bug killt euch sofort

Call of Duty: Modern Warfare leidet offenbar nicht nur unter Problemen, die einige Konsolen wie die Xbox One X abstürzen lassen sollen. Es gibt da wohl auch noch einen Bug, der mit den Tactical Insertions zu tun hat. Die lassen euch normalerweise einen Punkt wählen, an dem ihr mit Hilfe der Flares respawnt. Aber der fiese Bug sorgt dafür, dass ihr einfach irgendwo außerhalb der Map startet, mitten im Nirgendwo. Was den beinahe sofortigen Tod zur Folge hat.

Fieser Modern Warfare-Bug lässt Spieler außerhalb der Map respawnen

Was sind Tactical Inserts? Tactical Insertions aka Tac Inserts aka TIs existieren in vielen Call of Duty-Teilen. Mit Hilfe der Beacons, die meist in Form eines Leuchtkörpers daherkommen, könnt ihr selbst einen Respawn-Punkt festlegen. Sterbt ihr, könnt ihr an Ort und Stelle wieder einsteigen. So zumindest die Theorie.

Es gibt Probleme: Auf Reddit und an anderen Stellen im Netz klagen Fans darüber, dass die Tac Inserts nicht richtig funktionieren. Zumindest kommt es offenbar immer wieder mal vor, dass Spieler nicht am gewünschten Ort, sondern stattdessen fernab des Geschehens neu spawnen.

Das bedeutet den Tod: Da der Respawn-Punkt mysteriöserweise irgendwo außerhalb des eigentlichen Spielbereiches liegt, segnen die Spieler ziemlich schnell das Zeitliche. Ihr kennt das. Da läuft die Zeit ab, bis eure Spielfigur stirbt, weil ihr außerhalb des Areals seid.

Besonders fies: Die Fans kommen aus diesem Loop erstmal nicht wieder raus, weil sie immer wieder dort spawnen. Das Ganze wiederholt sich. Offenbar ist es schon mehreren Fans so ergangen, es handelt sich dabei also anscheinend nicht um einen Einzelfall.

Hier seht ihr, was gemeint ist und wie der Bug ablaufen kann:

Das sagt Call of Duty-Entwickler Infinity Ward zum Respawn-Bug

Noch nie gesehen: Im entsprechenden Reddit-Thread meldet sich ein Infinity Ward-Mitarbeiter zu Wort und erklärt, dem Entwickler-Studio sei dieser Bug noch nie aufgefallen. Er sei "in-house" nie vorgekommen.

Wir arbeiten dran. Die Firma dankt und verspricht einen baldigen Fix.

Unseren Test zur Call of Duty: Modern Warfare-Kampagne findet ihr hier. Die Test-Übersicht mit verschiedenen internationalen Wertungen gibt es hier.

Habt ihr auch schon solche Bugs erlebt? Wie gefällt euch Call of Duty: Modern Warfare nach dem ersten Wochenende?

