CoD: Modern Warfare - Hinweis auf Rückkehr zweier Map-Klassiker gefunden

Ging es in den vergangenen Tage hauptsächlich um das frisch erschienene Remaster von Modern Warfare 2 und den eigenständigen Battle Royale-Modus Warzone, haben wir heute eine vielversprechende Meldung zum klassischen Multiplayer von CoD: Modern Warfare für euch. So haben Spieler herausgefunden, dass schon bald zwei neue Maps den Weg ins Remake finden könnten, die Fans der Reihe bekannt sein könnten.

Diese Map-Klassiker könnten zurückkommen

Wie die Seite Comicbook berichtet, werden Spielern seit dem letzten Update in Ladebildschirmen Maps angezeigt, die aktuell noch nicht im Spiel sind. Dabei handelt es sich um folgende Klassiker:

Backlot (CoD 4: Modern Warfare)

Village (CoD: Modern Warfare 3)

CoD-Spieler und Twitter-User @WhosImmortal hat Aufnahmen der beiden Lade-Hinweise gemacht. Bislang sind beide Karten nämlich noch nicht offiziell von Entwickler Infinity Ward bestätigt. Hier seine Bilder:

Oh hey Village pic.twitter.com/m5l7Vahfyu — Zac - KRNG Immortal (@WhosImmortal) April 1, 2020

Also, hi Backlot pic.twitter.com/uxD7XVtbR8 — Zac - KRNG Immortal (@WhosImmortal) April 1, 2020

Kommen die Maps mit Season 3?

Aktuell ist es sehr wahrscheinlich, dass beide Maps mit dem Start von Season 3 am 07. April via Update dem Spiel hinzugefügt werden. Bereits zum Start von Season 2 wurde mit Rust eine der bekanntesten und beliebtesten Call of Duty-Maps ergänzt.

Sobald wir offizielle Informationen zu den beiden Maps und generell dem Start von Season 3 haben, werden wir euch darüber informieren.