Modern Warfare - Gunfight kommt heute in der Original-Variante zurück

Call of Duty: Modern Warfare hat den kompakten Modus Gunfight für den Multiplayer eingeführt. Darin bekämpfen sich zwei Teams aus jeweils zwei Spielern mit zufälligen Waffen. Seit Release gab es allerdings einige Änderungen am Spielprinzip, die in der Community nicht nur auf Gegenliebe stießen. Heute kommt daher voraussichtlich die ursprüngliche Fassung wieder zurück.

Das hat Senior Communications Managerin Ashton Williams — durch Zeitverschiebung — gestern auf Twitter bekannt gegeben. Wenn alles nach Plan läuft, könnt ihr bereits heute wieder die normale Variante spielen.

Unless something changes, tomorrow. — Ashton Williams (@ashtonisVULCAN) December 18, 2019

Was wurde geändert?

Ursprünglich starteten alle vier Spieler mit dem gleichen Equipment. Welche Waffen und Ausrüstungsgegenstände das waren, entschied der Zufall. In der aktualisierten Variante Gunfight OSP ist das nicht mehr der Fall. Nun liegen Items auf der Map verteilt und müssen aufgesammelt werden. Dafür starten alle Spieler unbewaffnet.

Diese Änderung löste viel Kritik (via Reddit) aus, da die Matches unfairer wurden. Galten im Original noch die gleichen Bedingungen für alle, geht es nun viel mehr darum, wer zu erst eine (gute) Waffe findet. Die Runden sind damit stärker vom Zufall abhängig und nicht vom Skill der Spieler. Mit dem kommenden Update sollte sich dieses Problem erledigt haben.

Infinity Ward hat in der Vergangenheit außerdem angekündigt, dass Gunfight auch Varianten für 1v1 und 3v3-Matches bekommt. Ein Release-Datum haben diese Updates allerdings noch nicht.

