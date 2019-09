Call of Duty: Modern Warfare Beta - Darum braucht ihr PS Plus

Heute startet für Vorbesteller die Multiplayer-Demo von Call of Duty: Modern Warfare auf der PS4. In Deutschland braucht ihr dafür PS Plus, obwohl der Abo-Service im Rest der Welt nicht vorausgesetzt wird. Hier erfahrt ihr, warum das so ist.

Die naheliegendste Begründung für PS Plus wäre, dass es sich bei der Beta um Multiplayer-Content handelt. Somit müsste eine Mitgliedschaft eine Voraussetzung sein. In diesem Fall stimmt das aber nicht, wie die freie Beta in anderen Ländern zeigt.

Eine Frage des Alters

Stattdessen ist in Deutschland die Altersfreigabe von Modern Warfare der Grund. Das Spiel hat von der USK eine Einstufung "Ohne Jugendfreigabe" erhalten. Wäre die Demo komplett frei zugänglich, könnte eine Altersverifizierung nicht gewährleistet werden.

Um ein PS Plus-Abo abzuschließen, muss man jedoch 18 Jahre alt sein. In der Theorie sind PS Plus-Mitglieder also volljährig und die Beta kann bedenkenlos gespielt werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass diese Regel bei uns für Veränderungen im PS Store sorgt. Auch der eigentlich kostenlose Battle Royale-Shooter Apex Legends wurde ähnlich gehandhabt. Das Free2Play-Spiel benötigt ebenfalls kein PS Plus, kostet dann im Store allerdings 25 Cent.

Nur PS Plus-Mitglieder können ohne zusätzliche Zahlung direkt loslegen. Auch hier war der Grund die Altersbeschränkung, denn Apex ist ebenfalls ab 18 Jahren freigegeben. Spiele für Volljährige dürfen jedoch nicht verschenkt werden, also ist der eher symbolische Preis von 25 Cent nötig, wenn PS Plus fehlt.

Die Modern Warfare-Beta startet noch heute für Vorbesteller auf der PS4. Ab dem 14. September können alle PS Plus-Mitglieder mitmachen.