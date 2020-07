Call of Duty: Warzone

Infinity Ward hat ein Playlist-Update für den Online-Shooter CoD: Warzone veröffentlicht. Mit diesem wurde der 200 Spieler*innen-Modus wieder entfernt. Dafür kehrten die klassischen Quads wieder zurück und ein BR Stimulus Trios-Modus kam ebenfalls hinzu.

Der 200er Modus blieb 10 Tage im Spiel. Eingeführt wurde er am 30. Juni mit dem Reloaded-Update. Es ist durchaus möglich, dass das Entwicklerteam den Modus irgendwann in der Zukunft wieder zurückbringt.

So funktioniert das bei Warzone. Spielmodi kommen hinzu, bleiben eine Zeit lang und werden dann entfernt. Irgendwann kehren sie dann wieder zurück. So entsteht eine Rotation, bei der die Spieler*innen immer wieder etwas anderes erleben können. Das bringt eine gewisse Abwechslung mit sich und hält Warzone spannend und interessant.

Ein großer Modus ist fort

Der nun entfernte Modus war der bisher größte in CoD: Warzone. Im regulären Spiel treten 150 Spieler und Spielerinnen gegeneinander an. Das ist schon mehr, als in so manch anderem Battle Royale-Shooter. Regulär sind es in vielen anderen BR-Titeln 100 Kontrahent*innen, die sich untereinander bekämpfen. 200 war also sehr viel. Dies führte zu teilweise sehr langen Matches.

Season von Warzone könnte ebenfalls interessante Änderungen mit sich bringen:

Die Community zeigt sich aber gar nicht wirklich traurig darüber, dass der Modus entfernt wurde. Immerhin kamen zwei neue dazu und eventuell kehren die 200er-Schlachten irgendwann wieder zurück. Dieser Wechsel der Modi gehört einfach mit zu Warzone dazu. Das hat die Community akzeptiert und freut sich daher stets über Anpassungen in der Playlist.

Seid ihr traurig, dass es keine 200er Schlachten mehr in CoD: Warzone gibt? Was glaubt ihr, wann der Modus wieder zurückkehrt?