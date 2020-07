CoD MW & Warzone: 200er-BR bleibt, Juggernaut & Shipment verschwinden

Call of Duty: Modern Warfare schmeißt die extrem beliebte Shipment 24/7-Playlist wieder raus. Dafür kommen eine Bomben-Entschärfungs-Playlist und Duos-Turniere ins Spiel. CoD: Warzone verzichtet währenddessen wieder auf das Juggernaut-Battle Royale, wir können aber weiterhin mit 200 anderen Leuten im 4er-Modus antreten.

Kein Shipment 24/7 mehr: Zuerst die schlechte Nachricht. Der sehr beliebte und sehr chaotische Shipment 24/7-Modus verschwindet vorerst wieder aus der Standard-Rotation. Dasselbe gilt für Shoot House. Beide werden jetzt wieder mit Rust zum "Dreckiges Altes Hausboot"-Modus zusammengelegt.

Feuergefecht-Turnier: Das neue Playlist-Update bringt ein Turnier zurück, die es schon etwas länger nicht mehr gab. Dieses Mal treten wir als Duo gegen 15 andere Teams an. Wer als erstes vier Spiele gewinnt, ohne eins zu verlieren, bekommt haufenweise XP und einen besonderen Bauplan.

Bomb Plant Moshpit: Die komplett neue Playlist im Modern Warfare-Multiplayer lässt uns Bomben hinter feindlichen Linien platzieren. Dazu zählen die Modi "Suchen & Zerstören", "Cyber-Angriff" oder "Demolition" mit Respawns auf wechselnden Karten (via: Activision).

Diese Modi stehen dann im Modern Warfare-Multiplayer zur Verfügung:

Dreckiges Altes Hausboot

Feuergefecht Turnier 2vs2

Feuergefecht Blaupausen

Bomb Plant Moshpit

Realismus Waffen-Spiel

Bodenkrieg

Wann geht das Playlist-Update online? Wahrscheinlich entweder noch heute zum Ende des Doppel-XP-Wochenendes um 19 Uhr oder morgen im Laufe des Vormittags. Meistens erfolgen die Playlist-Updates entweder Dienstagabend um 19 Uhr oder Mittwoch früh um 8 Uhr morgens.

Das ändert sich bei Call of Duty: Warzone

Die Battle Royale-Änderungen halten sich dieses Mal wieder im Rahmen. Das heißt, dass ihr keine allzu großen Neuerungen erwarten braucht. Die folgenden Modi stehen nach dem Playlist-Update im kostenlosen Battle Royale-Ableger CoD Warzone zur Verfügung.

BR Solos

BR Duos

BR Trios

200-Spieler*innen-Quads

4er-Blutgeld

Das heißt, dass der Juggernaut-Modus direkt wieder rausfliegt. Wer ihn noch nicht ausprobiert hat (so wie ich), muss sich also sputen, um auch im Warzone-BR mal ordentlich die Minigun zu schwenken. Mit dem passenden Anzug, versteht sich, eine Minigun könnt ihr auch im Bunker finden. Die 200er-Spieler*innen-Sause für 4er-Teams bleibt allerdings noch erhalten.

Welche Modi werdet ihr am meisten vermissen? Was wünscht ihr euch für das nächste Update und was spielt ihr bis dahin wahrscheinlich am häufigsten?