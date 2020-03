Call of Duty Warzone: Bug jagt Spieler nach Kill mit schwarzer Wand

Es ist nicht unüblich, dass bei einem Spiel mit dem Release von den Spielern Bugs gefunden werden. Nachdem gestern das kostenlose Battle Royale Call of Duty: Warzone gestartet ist, finden Spieler regelmäßig neue Fehler. Damit ihr wisst, auf welche Bugs ihr aufpassen solltet, haben wir einige für euch aufgelistet.

Die schwarze Wand des Todes

Einer der wohl absurdesten Fehler in Call of Duty: Warzone tritt bisher nur in der PC-Version auf. Der Reddit-User Worgenator hat darauf hingewiesen, dass er nach einem Abschuss von einer schwarzen Wand verfolgt wurde.

Dieses Phänomen sieht im Video folgendermaßen aus:

Ursache für den Bug unklar: Im Clip seht ihr, wie der Spieler einen Gegner abschießt und sich dann vor ihm eine immer größer werdende schwarze Wand auftaucht. Diese verfolgt ihn solange bis er nur noch die Umrandungen von aufnehmbaren Waffen sieht.

Nach kurzer Zeit ist aber wieder alles normal und der Spieler kann normal das Match fortsetzen. Der Bug ist zudem kein Einzelfall, denn er ist bei mindestens einem weiteren User auf Reddit ebenfalls aufgetreten.

Was diesen Bug derzeit auslöst, ist nicht bekannt. Jedoch tritt sie nur in der PC-Version auf und ist offensichtlich ein visueller Glitch.

Noch mehr Bugs aus Call of Duty: Warzone

Das sind aber nicht die einzigen Bugs, mit denen Spieler von Warzone derzeit geplagt werden. Hier eine Auswahl der verschiedensten Fehler, die auftreten können.

Try to play MW Warzone and can’t even get past the tutorial. I am done. pic.twitter.com/Gj7PeSkt64 — Powerful (@PowerTheGlitch) March 10, 2020

Einer der bekanntesten Glitches kann vor allem im Tutorial auftreten, wie bei diesem Twitter-User. Egal auf welcher Plattform ihr spielt, kann es passieren, dass das gesamte Spiel auf einmal anfängt zu ruckeln und der Sound hängen bleibt. Die genaue Ursache ist noch nicht bekannt aber Spieler gehen davon aus, dass es mit den optionalen Aufträgen zusammenhängt.

Es gibt aber auch weniger ernste Bugs, wie wenn ein Spieler vor dem Match einen seiner Teammitglieder mit einer Armbrust abschießt und der Pfeil auch in der darauffolgenden Cutscene zu sehen ist:

Was auch in einem solchen Spiel nicht fehlen darf ist ein "Out of Bounds"-Glitch. Diesen zeigt der YouTuber MO13 und geht damit unter die Karte des Spiels. Damit ist er unbesiegbar und kann die Gegner aus der Wand heraus abschießen.

Was ist Warzone eigentlich?

Hinter dem Namen verbirgt sich der Battle Royale-Modus von Call of Duty: Modern Warfare. Bis zu 150 Spieler begeben sich in Squads bestehend aus drei Mitgliedern auf eine riesige Karte. Alles zu Gameplay-Features & mehr zu Warzone findet ihr zusammengefasst hier.