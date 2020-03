Call of Duty Warzone: Alles zu Download, Uhrzeit & 'Preload'

Gestern hat Activison endlich den Battle Royale-Modus zu Call of Duty: Modern Warfare enthüllt. Hier listen für euch auf, wie ihr Call of Duty: Warzone herunterladen könnt und was ihr beachten müsst, wenn ihr noch kein Modern Warfare besitzt.

Gibt es einen Preload? Quasi. Wer Modern Warfare besitzt, kann ab 16 Uhr den Download starten und damit einige Stunden eher loslegen als alldiejenigen, die auf die Free2Play-Version angewiesen sind.

Download für alle mit Modern Warfare

Wann startet der Download? Wer bereits Modern Warfare besitzt, der darf schon um 16 Uhr deutscher Zeit starten.

Wie lade ich Warzone? Ab diesem Zeitpunkt soll der neue Patch zur Verfügung stehen und wird je nach euren Einstellungen automatisch heruntergeladen oder bevor ihr das Spiel das nächste Mal startet.

Wie groß ist der Download? Falls euer Modern Warfare-Spiel auf dem neuesten Stand ist, müsst ihr nur den neuen Patch laden, der zwischen 18 bis 22 GB Platz einnehmen wird. Ist dieser fertig installiert, findet ihr den neuen Modus im Hauptmenü wo zuvor nur "Streng geheim" stand.

Geteilter Fortschritt: Jeglicher Fortschritt, den ihr bisher in den Mehrspieler-Modi von modern Warfare gemacht habt, könnt ihr sofort in Warzone übernehmen.

Free2Play-Download für alle ohne Modern Warfare

Wann startet der Download? Der Standalone-Download für Warzone startet um 20 Uhr deutscher Zeit und kann aus dem PlayStation Store oder Xbox Live Store ab dem Punkt heruntergeladen werden.

Wie lade ich Warzone? Um das Spiel so schnell wie möglich zu finden, könnt ihr in der Suche des jeweiligen Stores "Warzone" eintippen und dort dann Call of Duty: Warzone anwählen sowie herunterladen.

Wie groß ist der Download? Der Standalone-Download von Warzone wird zwischen 83 bis 101 GB Platz auf eurer Festplatte einnehmen. Der Entwickler warnt bereits, dass der Download des Modus sehr lange dauern könnte, je nach eurer Internetleitung, der Belastung des Servers, auf welcher Plattform ihr das Spiel herunterladen möchtet und mehr.

Geteilter Fortschritt: Jeglicher Fortschritt, den ihr in der Standalone-Variante von Warzone macht, könnt ihr sofort in die Multiplayer-Modi von Modern Warfare übernehmen, wenn ihr das Spiel irgendwann kauft.

Was euch in Warzone erwartet

Hinter dem Namen verbirgt sich der Battle Royale-Modus von Modern Warfare. Bis zu 150 Spieler begeben sich in Squads bestehend aus drei Mitgliedern auf eine riesige Karte. Alles zu Gameplay-Features & mehr zu Warzone findet ihr zusammengefasst hier.