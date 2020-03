Wenn heute Call of Duty: Warzone an den Start geht, dürfen sich Battle Royale-Fans auf einer riesgen Map mit 149 anderen Spielern austoben. Der größte Pluspunkt von Warzone ist aber die Tatsache, dass der Modus für alle Spieler kostenlos ist. Der Free to Play-Shooter kann einfach heruntergeladen werden und selbst PS Plus wird nicht benötigt.

CoD: Warzone - PS Plus-Besitzer bekommen exklusive Bonus-Inhalte

Es kann sich allerdings lohnen, trotzdem über ein kostenpflichtiges PS Plus-Abo zu verfügen. Denn dann winkt euch ein exklusiver Bonus-Inhalt, der nur für euch gilt. Auf dem PlayStation.Blog gab Sony bekannt, dass PS Plus-Besitzer zum Launch von Call of Duty: Warzone Zugriff auf das sogenannte Combat Pack bekommen, das kostenlos aus dem PS Store heruntergeladen werden kann.

Hier erfahrt ihr, wann und wo ihr Warzone herunterladen könnt:

Was steckt im Combat Pack? Tja, das ist leider noch nicht bekannt. Das Combat Pack wird erst zum Release um 16 Uhr deutscher Zeit freigeschaltet und zu den Inhalten schweigt sich Sony derzeit noch aus. Gut möglich aber, dass uns hier rein kosmetische Items erwarten, mit denen wir unseren Charakter anpassen können.

Ebenso denkbar ist eine bestimmte Menge der Ingame-Währung, die wir wiederum im Spiel selbst gegen bestimmte Gegenstände eintauschen können. So oder so gilt dieses Angebot aber nur für PS Plus-Besitzer, zumindest erst einmal.

Ab dem 1. Oktober 2020 sollen auch alle anderen Spieler das Combat Pack erhalten können.

Worum geht's in Warzone? Wenn ihr euch einen Überblick verschaffen wollt, was Warzone eigentlich ist und wie der neue Modus funktioniert, dann schaut einfach in unserem Überblicksartikel zu Call of Duty: Warzone vorbei.

Call of Duty: Warzone erscheint heute kostenfrei für PS4, Xbox One und PC.