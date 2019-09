Call of Duty: Modern Warfare-Fans regen sich über Weapon Charms auf

Call of Duty: Modern Warfare bringt offenbar auch die eher umstrittenen Weapon Charms zurück. Dabei handelt es sich um kleine Anhänger, mit denen die Schusswaffen im Spiel verziert werden können. Während manche Fans Lust darauf haben, sehen viele andere die Rückkehr der Charms sehr skeptisch. Dementsprechend entbrennen gerade heiße Diskussionen in der Community.

Darum geht's: Seit Kurzem steht fest, dass es auch im neuesten Activision-Shooter Call of Duty: Modern Warfare die sogenannten Weapon Charms geben wird. Einige Händler wie zum Beispiel Amazon bieten exklusive Charms als Vorbesteller-Boni an, wie Charlie Intel entdeckt hat.

Was sind Weapon Charms? Kleine Verzierungen in der Art von Schlüsselanhängern, die sich im Spiel an die einzelnen Waffen anbringen lassen. Sie haben keine Auswirkungen auf das Gameplay und sind lediglich kosmetische In Game-Items.

Das befürchten die Fans: Weapon Charms spalten die Fangemeinde. Die eine Seite sieht kein Problem darin, weil die Charms nur kosmetischer Natur sind. Manche verurteilen generell jede Form von Mikrotransaktionen.

Aber da gibt es noch mehr Kritik, obwohl Vieles aktuell noch unklar bleibt. Diese Fragen und Überlegungen treiben die Community zum Beispiel auf Reddit um:

Zu viel des Guten: Gibt es Weapon Charms für jede einzelne Waffe oder für Klassen?

Gibt es Weapon Charms für jede einzelne Waffe oder für Klassen? Wie genau werden sie implementiert? In Lootboxen?

Weapon Charms könnten Supply Drops "verstopfen" : Statt einer Waffe, die Fans haben wollen, gibt es dann vielleicht vor allem immer nur Charms, Call Signs, Sticker & Co

: Statt einer Waffe, die Fans haben wollen, gibt es dann vielleicht vor allem immer nur Charms, Call Signs, Sticker & Co Realismus? Manche Fans fürchten, die Charms könnten der Anfang vom Ende des Realismus sein. Möglicherweise folgen Clowns-Kostüme und ähnliches

Manche Fans fürchten, die Charms könnten der Anfang vom Ende des Realismus sein. Möglicherweise folgen Clowns-Kostüme und ähnliches Umfassen Mikrotransaktionen irgendwann vielleicht auch Attachements, die Auswirkungen auf die Waffen-Statistiken haben?

Wie steht ihr zu der Rückkehr von Weapon Charms in Call of Duty: Modern Warfare?

