Callisto Protocol für PS5, PS4 & Xbox jetzt bei Amazon günstig im Angebot

Bei Amazon und auch bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr jetzt The Callisto Protocol im Angebot bekommen. Vor allem die Versionen für PS4 und Xbox One sind günstig, hier bekommt ihr 38 Prozent Rabatt und zahlt nur noch 36,99€ (UVP: 59,99€). Die Versionen für PS5 und Xbox Series gibt es für 44,99€ (UVP. 69,99€). Angesichts dessen, dass das Horrorspiel erst Anfang Dezember erschienen ist, ist das ein ansehnlicher Preisnachlass. Hier kommt ihr zu den Deals:

Die Händler machen bislang keine Angaben dazu, wie lange die Angebote noch gelten. Da The Callisto Protocol erst ab 18 freigegeben ist, fallen bei Amazon 5€ und bei MediaMarkt bzw. Saturn 4,99€ Versandkosten an und es findet eine Identitätsprüfung bei der Lieferung statt. Bei MediaMarkt und Saturn lassen sich diese Kosten allerdings vermeiden, wenn ihr das Spiel zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und dort selbst abholt.

Was bietet The Callisto Protocol?

14:17 The Callisto Protocol - Testvideo

Tolle Dead-Space-Atmosphäre: The Callisto Protocol ist ein SciFi-Horrorspiel, an dem Entwickler der Dead-Space-Reihe beteiligt sind und das an das Spielgefühl und die Atmosphäre des ersten Dead Space anknüpfen will. Letztere ist auch tatsächlich sehr gelungen. Die tolle Inszenierung mit ihren stimmungsvollen Licht- und Schatteneffekten, das düstere Artdesign und die unheimliche Geräuschkulisse sorgen für wohligen Grusel, der durch brutale Kills und Todesanimationen mit reichlich Splatter gewürzt wird.

Wuchtig, aber monoton: Spielerisch sieht es unserer Ansicht nach hingegen leider nicht so gut aus. Dass The Callisto Protocol mehr Wert auf Nahkampf legt als etwa Dead Space, ist zwar prinzipiell keine schlechte Idee, zumal sich die Attacken angenehm wuchtig anfühlen. Den Kämpfen fehlt es aber deutlich an Vielfalt, sowohl bei den Waffen als auch bei den Gegnertypen. Die motivierenden Upgrades allein reichen nicht, um das Gameplay über die ganze Spielzeit frisch zu halten.

Wenn ihr einfach nur atmosphärischen SciFi-Horror sucht, könnt sich The Callisto Protocol also lohnen, aber spielerisch solltet ihr nicht zu viel erwarten. Mehr darüber, was an dem Horrorspiel alles gelungen oder misslungen ist, könnt ihr in unserem ausführlichen Test erfahren:

