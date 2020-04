Captain Tsubasa: Neuer Trailer stellt die deutschen Fußballspieler vor

Captain Tsubasa: Rise of New Champions macht Kindheits- und Fußball-Träume wahr. Alle, die die Anime-Serie oder das sehr ähnliche Kickers geguckt haben, dürften bei der Ankündigung des PS4- und Nintendo Switch-Spiels vor Freude ein paar spontane Fallrückzieher gemacht haben. Jetzt gibt es einen neuen Trailer, der die deutsche Jugend-Mannschaft vorstellt.

Captain Tsubasa: Das sind die deutschen Spieler im Anime-Fußballspiel

Bekannt aus der Vorlage: Im Captain Tsubasa-Original gibt es unter anderem auch einen Storybogen, der sich um eine Art Jugend-Weltmeisterschaft dreht. Die teilnehmenden Fußball-Mannschaften gibt es nun definitiv auch im Spiel Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Mehr Alman geht nicht: Insgesamt sind im neuen Trailer die folgenden sechs Spieler der Junior Youth-Mannschaft aus Deutschland zu sehen. Deutschere Namen gibt es wohl kaum, schon allein das Lesen ist ein großer Spaß.

Hermann Kaltz

Franz Schester

Manfred Margus

Deuter Muller aka Dieter Müller

Karl Heinz Schneider

Cornelius Heine

Was ist Captain Tsuabasa? Captain Tsubasa: Rise of New Champions ist die neue Videospiel-Umsetzung des Captain Tsubasa-Mangas beziehungsweise von dessen Anime-Verfilmungen und Fortsetzungen. Der Original-Manga wurde von 1981 bis 1988 veröffentlicht und erfreut sich vor allem in Japan, aber auch weltweit größter Beliebtheit.

Inhaltlich dreht sich darin alles um den titelgebenden Fußballspieler Tsubasa Ohzora, der der beste Fußballspieler der ganzen Welt werden will. Quasi nebenbei träumt er auch davon, mit der japanischen Nationalmannschaft den Weltmeister-Titel zu gewinnen.

Das erwartet euch im Spiel: Ihr könnt euren eigenen Charakter erstellen und im Story-Modus unter anderem gegen Tsubasa selbst antreten. Dabei erlernt eure Spielfigur natürlich mächtige Spezial-Fähigkieten, die sogenannten Traum-Skills, wie beispielsweise besonders kräftige Torschüsse.

Ihr solltet euch gemäß der Vorlage natürlich auf actiongeladene Kickereien im Anime-Look gefasst machen. Eine Fußball-Simulation bekommt ihr hier definitiv nicht geboten, ganz im Gegenteil. Captain Tsubasa setzt auf schnelle Spiele und eine einfache Steuerung.

Wie findet ihr den Trailer? Welche Kicker sind eure Lieblings-Figuren?