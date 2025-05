Clair Obscur Expedition 33: Am Ende fühlt es sich völlig falsch an, das “Richtige” zu tun - und dafür liebe ich das Spiel

Das Richtige ist zu tun, ist vor allem im echten Leben nicht immer leicht und manchmal (fast) unmöglich.

“Wir müssen reden!” – Das stand für mich fest, nachdem ich beide möglichen Enden von Clair Obscur: Expedition 33 gesehen hatte und während der Credits völlig überwältigt auf der Couch saß.

Als ich wieder im Hauptmenü landete, war ich noch lange nicht fertig damit, über die Story nachzudenken. Und je länger ich grübele, desto stärker wird mir bewusst, wie clever die einzelnen Handlungselemente ineinandergreifen und wie wirkungsvoll sie die letzte große Entscheidung machen.

Spoilerwarnung: In diesem Artikel gehen wir auf das Ende und den Epilog im dritten Akt von Clair Obscur ein.

Die Geschichte hat mich von Anfang an in ihren Bann gezogen: Während der filmreifen Zwischensequenzen habe ich viel gelacht, nachgedacht und mitgefühlt.

In aller Kürze: Darum geht’s in der Story

Eine mächtige Göttin malt jedes Jahr eine Zahl auf einen riesigen Monolithen und alle Einwohner*innen der Inselstadt Lumiere, die dieses Alter haben, lösen sich auf. Schon viele extra dafür ausgebildete Expeditionstrupps haben versucht, sie zu finden und zu stoppen und haben dabei den Tod gefunden. Jetzt ist Expedition 33 an der Reihe.

Im Verlauf der Story stellte sich heraus, dass die ganze Heldenreise nur auf einer Leinwand stattfindet und alle Figuren gemalt sind. Sie sind der Fantasie des verunglückten Künstlers Verso entsprungen. Seine Mutter sucht in seinem Gemälde Zuflucht, während der Vater, Renoir, sie in die reale Welt zurückholen will.

Versos Schwester Alicia unterstützt eigentlich den Vater, klammert sich dann aber als Maelle auch an die gemalte, unsterbliche Version Versos. Das ist allerdings nur eine stark vereinfachte Zusammenfassung.

1:19 Clair Obscur: Expedition 33: Der Storytrailer erklärt die Hintergrundstory des RPG-Hoffnungsträgers