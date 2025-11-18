Clair Obscur Expedition 33 knackt schon vor der Game Awards-Show einen Rekord: So oft wurde noch kein anderes Spiel nominiert

Maelle hat allen Grund zur Freude, Schauspielerin Jennifer English auch.

Dass der Kampf um die Awards bei Geoff Keighleys jährlicher Show hart wird, war bereits klar. 2025 hat eine ganze Reihe großartiger Spiele das Licht der Welt erblickt. Auch, dass der Überraschungs-JRPG-Hit Clair Obscur: Expedition 33 eine große Rolle in der Liste der Nominierungen spielen wird, war aufgrund der positiven Resonanz ersichtlich. Die Anzahl der Kategorien, in denen der Spiele-Titel genannt wurde, dürfte die Erwartungen vieler Fans trotzdem übertreffen.

Clair Obscur: Expedition 33 bricht Nominierungs-Rekord

Gestern Abend hat Geoff Keighley die Nominierungen für die unterschiedlichen Kategorien der Game Awards bekanntgegeben und der Name "Clair Obscur" klang dabei fast schon wie ein Running Gag. Ganze 12 Mal war das Spiel mit dabei, und damit so oft wie noch kein anderes Spiel zuvor (via GameRant).

Genauer gesagt konkurriert das RPG um folgende Awards:

Game of the Year

Best Game Direction

Beste Story

Beste Art Direction

Bester Soundtrack (Lorien Testard)

Bestes Audio-Design

Beste Performance (Charlie Cox als Gustave)

Beste Performance (Jennifer English als Maelle)

Beste Performance (Ben Starr als Verso)

Bestes Indiespiel

Bestes Indie-Debut

Bestes Rollenspiel

Unter anderem ist nicht nur eine Nominierung für die begehrte GOTY-Auszeichnung dabei, sondern auch jede Menge anderer wichtigen Kategorien, wie Beste Game Direction, Beste Story oder Bestes Rollenspiel.

In diesem Artikel könnt ihr euch noch mal einen Überblick über alle Nominierungen verschaffen:

Wie viele Awards das französische Rollenspiel am Ende mit nach Hause nehmen kann, wird auch noch mal spannend. Schließlich sind in jeder Kategorie auch noch andere starke Konkurrenten vertreten wie etwa Silksong, Donkey Kong Bananza, Death Stranding 2 oder Kingdom Come: Deliverance 2.

Da drei Nominierungen für die beste Performance dabei sind, stehen die Chancen in dieser Rubrik besonders gut. Tatsächlich stellt das RPG in der Kategorie sogar die Hälfte aller Nominierten. Aber natürlich kann hier nur ein Schauspieler oder eine Schauspielerin gewinnen. 12 Awards werden es also schon mal nicht.

Ebenfalls nominiert sind übrigens Erika Ishii als Atsu in Ghost of Yotei, Troy Baker als Indy in Indiana Jones und der Große Kreis und Kotatsu Kato als Hinako in Silent Hill f.

Wie die Sache auch am Ende ausgeht, so oder so setzt dieser Rekord die Erfolgsgeschichte für das Spiel fort. Gerade in Hinblick darauf, dass es sich um den ersten Titel eines kleinen Studios handelt, ist diese wirklich beeindruckend.

Was denkt ihr, welche Awards Clair Obscur mit nach Hause nehmen kann und in welchen Kategorien sich das Spiel geschlagen geben muss?