Legendärer Geralt-Sprecher von The Witcher 3 verrät sein persönliches GOTY: Es ist das traurigste Spiel des Jahres

Der Geralt-Sprecher verrät uns sein persönliches Spiel des Jahres 2025.

Nächsten Monat finden wieder die Game Awards statt. Im Zuge der Show wird es nicht nur etliche Neuankündigungen geben, sondern es wird natürlich auch wieder das Game of the Year aka das Spiel des Jahres bestimmt. Zu den Nominierten gehören unter anderem Hades 2, Kingdom Come: Deliverance 2 und Clair Obscur: Expedition 33.

Für den englischen Geralt-Sprecher Doug Cockle, der spätestens seit The Witcher 3 mit seiner rauchigen Stimme Legendenstatus innerhalb der Hexer-Community erreichte, ist die Sache klar. In einem Interview mit GamesRadar+ verrät der Synchronsprecher sein persönliches GOTY und spricht damit wahrscheinlich vielen Spieler*innen aus der Seele.

Geralts GOTY

Cockles Wahl für das Spiel des Jahres ist am Ende des Tages nicht überraschend: Für ihn stellt Clair Obscur: Expedition 33 "das Highlight des Jahres" dar.

12:47 Clair Obscure ist ein Befreiungsschlag und zeigt Ubisoft und Co., wie man richtig gute Spiele macht!

"Es gibt so viele großartige Spiele in diesem Jahr“, aber […] ich tendiere dazu, Clair Obscur als eines der Highlights des Jahres zu bezeichnen", so der Geralt-Sprecher gegenüber GamesRadar+. "Es ist ein so wunderschön geschriebenes Spiel, und auch die Konzeption und Umsetzung sind hervorragend. Also ja – ich wäre nicht überrascht, wenn Clair Obscur der große Gewinner wird.“

Das Rollenspiel des französischen Studios Sandfall Interactive kam 24. April 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC auf den Markt und sorgte für ordentlich frischen Wind in der Gaming-Blase. Clair Obscur machte dank frischer neuen Ideen nicht nur rundenbasierte Kampfsysteme wieder cool, sondern begeisterte auch mit einer emotionalen und wunderschön geschriebenen Geschichte, die garantiert auf die Tränendrüse drückt.

Neben "GOTY" hat sich Clair Obscur für viele Spieler*innen vermutlich auch den Titel des "traurigsten Spiels des Jahres" verdient.

Ob Clair Obscur den offiziellen GOTY-Titel der Game Awards einheimsen wird, oder sich am Ende doch ein anderes Spiel die Trophäe schnappt, werden wir bald erfahren. Die Game Awards finden am Freitag, dem 12. Dezember um 2 Uhr nachts deutscher Zeit statt. Alle Infos zum Livestream, den möglichen Spieleenthüllungen und mehr findet ihr in der oben verlinkten Übersicht.

Stimmt ihr dem Geralt-Sprecher zu oder habt ihr ein anderes GOTY 2025?