Ein Skill in Clair Obscur ist übertrieben mächtig - und das liegt daran, dass niemand Zeit hatte, ihn genügend auzuprobieren

Ein Last-Minute-Buff machte eine eigentlich schwache Fähigkeit plötzlich extrem stark – und Entwickler Sandfall hatte keine Zeit mehr zum Testen.

Stephan Zielke
23.01.2026 | 20:45 Uhr

Maelle war zum Start viel stärker, als es Entwickler Sandfall Interactive vorgesehen hatten. Maelle war zum Start viel stärker, als es Entwickler Sandfall Interactive vorgesehen hatten.

In Clair Obscur: Expedition 33 lassen sich mächtige Builds zusammenstellen, mit denen selbst Bosskämpfe schnell entschieden sind. Einer der bekanntesten Gründe dafür ist ein Skill von Maelle, der lange als übermächtig galt. Jetzt hat der Entwickler erklärt, warum er überhaupt in diesem Zustand ins Spiel gekommen ist.

Ein Skill, der alles zerlegt

Gemeint ist Maelles Fähigkeit Stendhal. Der Skill wird zu Beginn von Akt 3 freigeschaltet und ist fortan fester Bestandteil vieler Builds. Gerade mit Blick auf die steigende Schwierigkeit der Bosse bietet Stendhal einen spürbaren Vorteil – so sehr, dass er das Spiel in Teilen deutlich erleichtert.

Video starten 1:25 Clair Obscur: Expedition 33 - Neues Update ist ab sofort verfügbar

Nach dem Release im April 2025 griff Sandfall bereits ein. Im Mai folgte ein erster Nerf, um die Fähigkeit etwas einzubremsen. Trotzdem blieb Stendhal auch danach eine sehr starke Option.

Eine Änderung in letzter Sekunde

Warum der Skill überhaupt so stark geworden ist, erklärt Creative Director Guillaume Broche nun im Gespräch mit dem Edge-Magazin. Überraschend dabei: Ursprünglich war Stendhal alles andere als gut.

Maelles Stendhal-Fähigkeit war während aller Spieltests sehr schlecht. Wir haben uns erst in letzter Sekunde vor der Veröffentlichung entschlossen, sie zu ändern – und konnten sie danach nicht mehr richtig testen.

Die Änderung fiel offenbar so massiv aus, dass aus einer schwachen Fähigkeit plötzlich ein übermächtiger Skill wurde. Hätte es vor dem Release mehr Zeit für Tests gegeben, wäre Stendhal in dieser Form wohl nie im finalen Spiel gelandet.

Elden Ring muss abdanken - Clair Obscur Expedition 33 ist jetzt das Spiel mit den meisten Awards überhaupt
von Annika Bavendiek
Eines der miesesten Nintendo DS-Spiele wird für Hunderte Euro auf eBay verkauft, weil es aktuell fast Clair Obscur auf Metacritic einholt
von David Molke

Noch immer eine gute Wahl

Trotz späterer Anpassungen ist Stendhal bis heute kein schlechter Skill. Für starke Maelle-Builds bleibt er eine empfehlenswerte Fähigkeit, auch wenn er nicht mehr ganz so dominant ist wie zum Release.

Nach dem großen Gratis-Update im Dezember 2025 könnte man trotzdem die alte Version des Skills gut gebrauchen, wenn man den Schwierigkeitsgrad der neuen Bosse bedenkt.

Habt ihr das alte Stendhal noch genutzt – oder habt ihr ganz andere Builds für Maelle gebaut?

Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33

Genre: Rollenspiel

Release: 24.04.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Ein Skill in Clair Obscur ist übertrieben mächtig - und das liegt daran, dass niemand Zeit hatte, ihn genügend auzuprobieren

Ein Skill in Clair Obscur ist übertrieben mächtig - und das liegt daran, dass niemand Zeit hatte, ihn genügend auzuprobieren

