Elden Ring muss abdanken - Clair Obsucr Expedition 33 ist jetzt das Spiel mit den meisten Awards überhaupt

Da staunt auch Gustave nicht schlecht.

2025 hat uns unter anderem mit Hades 2, Silksong und Kingdom Come: Deliverance 2 viele großartige Spiele beschert und sich so zu einem wirklich guten Spielejahr gemausert. Unangefochten zwischen all den neuen Hits ist aber Clair Obscur: Expedition 33. Das Rollenspiel vom französischen Entwickler Sandfall Interactive hat völlig neue Maßstäbe gesetzt. Das zeigt sich auch bei den Awards.

Clair Obscur knackt den Rekord für die meisten Awards

Alleine den Preis für das Game of the Year bei den Game Awards 2025 zu gewinnen, ist schon eine Leistung. Clair Obscur ist aber so ein Ausnahmespiel, dass es gefühlt alle Kategorien für sich entscheiden konnte – letztendlich waren es 9 Preise bei der Awardshow allein.

Und nicht nur das: Auch bei anderen Preisverleihungen hat das Spiel ordentlich abgesahnt – so sehr, dass es jetzt einen weiteren bedeutenden Rekord geknackt hat: Expedition 33 ist jetzt das am meisten mit Awards prämierte Videospiel jemals.

Das stellte auch User Angie im Resetera-Forum mithilfe einer akkurat gepflegten Rangliste der 20 Spiele fest, die die meisten Preise gewonnen haben und in der Community als Referenz dient. Bei Elden Ring ist dem User bei der Erstellung des Posts ein kleiner Fehler unterlaufen, wie er/sie selbst erklärt (429 statt 435), am Ende ändert das aber nichts daran, dass Clair Obscur jetzt sogar den Platzhirsch von FromSoftware übertrumpft hat.

Hier die Liste der preisgekrönten Spiele mit der Anzahl der gewonnenen Awards:

Clair Obscur: Expedition 33 - 436 Elden Ring (FromSoftware) - 429 The Last of Us Part II (Naughty Dog) - 326 Baldur's Gate III (Larian Studios) - 288 The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt Red) - 281 The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo EPD) - 264 God of War (2018) (Santa Monica Studio) - 263 The Last of Us (Naughty Dog) - 257 The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda) - 229 Astro Bot (Team Asobi) - 196 Uncharted 4: A Thief's End (Naughty Dog) - 190 Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games) - 178 Grand Theft Auto V (Rockstar Games) - 163 Dragon Age: Inquisition (Bioware) - 139 Death Stranding (Kojima Productions) - 118 God of War Ragnarök (Santa Monica Studio) - 118 Uncharted 2: Among Thieves (Naughty Dog) - 115 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD) - 114 Overwatch (Blizzard Entertainment) - 114 Red Dead Redemption (Rockstar Games) - 111 Mass Effect 2 (Bioware) -102

Stand: 20. Januar 2026

Auch bei der Community die Nummer 1: Aber nicht nur was die gewonnenen Awards angeht, hat Clair Obscur jetzt die Nase vorn. Auch bei den Publikumspreisen konnte sich das französische Rollenspiel bis an die Spitze kämpfen. Mit mittlerweile 125 Preisen, die von der Community vergeben wurden, hat das Spiel The Last of Us Part 2 (115 Awards) abgelöst. Elden Ring liegt hier mit 97 Preisen nur auf Platz 3, gefolgt von Baldur's Gate 3 (89) und The Witcher 3 (88).

Ein klein wenig anders sieht es noch aus, wenn wir uns die Auszeichnungen der GOTY-Spiele prozentual zu der Gesamtzahl der vergebenen Awards in ihrem jeweiligen Jahr ansehen. In dieser Rechnung schafft es Clair Obscur mit 70% dann "nur" auf Platz 3. Spitzenreiter hier ist Zelda: Ocarina of Time mit 87, gefolgt von Street Fighter 2 mit 80%.

Die gesamten Rankings findet ihr im Resetera-Forum.

Das Jahr 2025 liegt zwar bereits hinter uns, aber es ist trotzdem noch möglich, dass sich an diesen Werten etwas ändert, da es auch noch einige Awards gibt, die erst Anfang des Folgejahres verliehen werden. Es bleibt also spannend.

Was sagt ihr zu diesem Erfolg? Schreibt uns eure Meinung zum Spiel gerne in die Kommentare. Vielleicht würdet ihr ja lieber einen anderen Titel auf Platz 1 sehen?