Elden Ring muss abdanken - Clair Obsucr Expedition 33 ist jetzt das Spiel mit den meisten Awards überhaupt

Elden Ring war bisher der Platzhirsch, wenn es um Preise geht. Diese Zeit ist jetzt vorbei.

21.01.2026 | 16:05 Uhr

Da staunt auch Gustave nicht schlecht. Da staunt auch Gustave nicht schlecht.

2025 hat uns unter anderem mit Hades 2, Silksong und Kingdom Come: Deliverance 2 viele großartige Spiele beschert und sich so zu einem wirklich guten Spielejahr gemausert. Unangefochten zwischen all den neuen Hits ist aber Clair Obscur: Expedition 33. Das Rollenspiel vom französischen Entwickler Sandfall Interactive hat völlig neue Maßstäbe gesetzt. Das zeigt sich auch bei den Awards.

Clair Obscur knackt den Rekord für die meisten Awards

Alleine den Preis für das Game of the Year bei den Game Awards 2025 zu gewinnen, ist schon eine Leistung. Clair Obscur ist aber so ein Ausnahmespiel, dass es gefühlt alle Kategorien für sich entscheiden konnte – letztendlich waren es 9 Preise bei der Awardshow allein.

Video starten 12:47 Clair Obscure ist ein Befreiungsschlag und zeigt Ubisoft und Co., wie man richtig gute Spiele macht!

Und nicht nur das: Auch bei anderen Preisverleihungen hat das Spiel ordentlich abgesahnt – so sehr, dass es jetzt einen weiteren bedeutenden Rekord geknackt hat: Expedition 33 ist jetzt das am meisten mit Awards prämierte Videospiel jemals.

Das stellte auch User Angie im Resetera-Forum mithilfe einer akkurat gepflegten Rangliste der 20 Spiele fest, die die meisten Preise gewonnen haben und in der Community als Referenz dient. Bei Elden Ring ist dem User bei der Erstellung des Posts ein kleiner Fehler unterlaufen, wie er/sie selbst erklärt (429 statt 435), am Ende ändert das aber nichts daran, dass Clair Obscur jetzt sogar den Platzhirsch von FromSoftware übertrumpft hat.

Hier die Liste der preisgekrönten Spiele mit der Anzahl der gewonnenen Awards:

  1. Clair Obscur: Expedition 33 - 436
  2. Elden Ring (FromSoftware) - 429
  3. The Last of Us Part II (Naughty Dog) - 326
  4. Baldur's Gate III (Larian Studios) - 288
  5. The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt Red) - 281
  6. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo EPD) - 264
  7. God of War (2018) (Santa Monica Studio) - 263
  8. The Last of Us (Naughty Dog) - 257
  9. The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda) - 229
  10. Astro Bot (Team Asobi) - 196
  11. Uncharted 4: A Thief's End (Naughty Dog) - 190
  12. Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games) - 178
  13. Grand Theft Auto V (Rockstar Games) - 163
  14. Dragon Age: Inquisition (Bioware) - 139
  15. Death Stranding (Kojima Productions) - 118
  16. God of War Ragnarök (Santa Monica Studio) - 118
  17. Uncharted 2: Among Thieves (Naughty Dog) - 115
  18. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD) - 114
  19. Overwatch (Blizzard Entertainment) - 114
  20. Red Dead Redemption (Rockstar Games) - 111
  21. Mass Effect 2 (Bioware) -102

Stand: 20. Januar 2026

1
Eines der miesesten Nintendo DS-Spiele wird für Hunderte Euro auf eBay verkauft, weil es aktuell fast Clair Obscur auf Metacritic einholt
von David Molke
2
Clair Obscur Expedition 33: Bester Build für Maelle - Mit dieser Skillung haut ihr die meisten Monster mit einer Attacke um
von Kevin Itzinger
3
Clair Obscur Expedition 33: Bester Build für Lune - Mit dieser Skillung haltet ihr die gesamte Gruppe am Leben
von Kevin Itzinger

Auch bei der Community die Nummer 1: Aber nicht nur was die gewonnenen Awards angeht, hat Clair Obscur jetzt die Nase vorn. Auch bei den Publikumspreisen konnte sich das französische Rollenspiel bis an die Spitze kämpfen. Mit mittlerweile 125 Preisen, die von der Community vergeben wurden, hat das Spiel The Last of Us Part 2 (115 Awards) abgelöst. Elden Ring liegt hier mit 97 Preisen nur auf Platz 3, gefolgt von Baldur's Gate 3 (89) und The Witcher 3 (88).

Ein klein wenig anders sieht es noch aus, wenn wir uns die Auszeichnungen der GOTY-Spiele prozentual zu der Gesamtzahl der vergebenen Awards in ihrem jeweiligen Jahr ansehen. In dieser Rechnung schafft es Clair Obscur mit 70% dann "nur" auf Platz 3. Spitzenreiter hier ist Zelda: Ocarina of Time mit 87, gefolgt von Street Fighter 2 mit 80%.

Die gesamten Rankings findet ihr im Resetera-Forum.

Das Jahr 2025 liegt zwar bereits hinter uns, aber es ist trotzdem noch möglich, dass sich an diesen Werten etwas ändert, da es auch noch einige Awards gibt, die erst Anfang des Folgejahres verliehen werden. Es bleibt also spannend.

Was sagt ihr zu diesem Erfolg? Schreibt uns eure Meinung zum Spiel gerne in die Kommentare. Vielleicht würdet ihr ja lieber einen anderen Titel auf Platz 1 sehen?

Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33

Genre: Rollenspiel

Release: 24.04.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

