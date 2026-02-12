Clair Oscur-Fan bestellt Monolith Set und bekommt Brief von Regierung zurück: Art Book wurde beschlagnahmt, weil Behörden es für ein altertümliches Artefakt halten

Das hatte dieser Clair Obscur-Fan sicherlich nicht kommen sehen...

Wer damals die Chance verpasst hatte, sich die Collector's Edition zum 2025er Hit Clair Obscur: Expedition 33 unter den Nagel zu reißen, erhielt mit dem Monolith Set eine zweite Chance. Darin enthalten sind sämtliche Merchandise-Goodies der CE, darunter auch ein 48-seitiges Artbook mit Hardcover – und das hat irakische Behörden offenbar glauben lassen, dass es sich um ein altertümliches Artefakt handeln könnte.

"Wahrscheinlich altertümlich"

Das berichtete vor wenigen Tagen ein Clair Obscur-Fan auf Reddit: User "Ahmed15252" habe sich besagtes Monolith Set bestellt. Allerdings sei das darin enthaltende Art Book alias das Expedition Journal vom irakischen Zoll wegen seines "möglicherweise altertümlichen Looks" einbehalten worden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Dem Redditor zufolge öffneten die Zoll-Beamt*innen das Paket und "entschieden, dass das Artbook etwas zu alt aussah".

Ihr wisst schon … Zeichnungen, Symbole, die ganze Atmosphäre … Ergebnis: Das Buch wurde offiziell an das Irakische Museum bzw. das Technische Komitee geschickt, um zu bestätigen, dass es sich tatsächlich um ein modernes Videospiel-Artbook und nicht um ein neu entdecktes, verschollenes Artefakt handelt.

1:25 Clair Obscur: Expedition 33 - Neues Update ist ab sofort verfügbar

Autoplay

Jemand hat bei der Zollkontrolle also ernsthaft durch das Büchlein geblättert, sich die Zeichnungen angeschaut und entschieden, dass es sich um ein historisches Artefakt halten könnte, obwohl auf der Box des Monolith Sets deutlich der Name des Spiels zu sehen ist und die Box obendrein noch eine Statue sowie ein Steelbook des Spiels selbst enthält...

Nun, das spricht ja im Grunde für das Design des Artbooks bzw. für den Artstyle von Clair Obscur. Und auch "Ahmed15252" amüsiert sich am Ende des Tages darüber: "10/10 – ein Erlebnis, bei dem ich definitiv wieder versehentlich Geschichte importieren werde", schreibt der Clair-Fan auf Reddit.

Das Monolith Set zu Clair Obscur enthält, wie bereits erwähnt, neben dem Artbook eine Monolith-Spieluhr-Statue sowie ein schickes Steelbook, das Gustave, Maelle und die Malerin abbildet; alles verpackt in einer hübschen Box. Das Spiel selbst ist allerdings nicht Teil des Sets.

Das Monolith Set ist im Grunde also eine reine Merchandise-Sammlung. Diese konnte im Juni 2025 über den britischen Store Laced für 99,99 Pfund gekauft werden. Deutsche Fans bezahlten plus Versandkosten hier rund 147 Euro. Alternativ konnte die limitierte Sonderedition des gefeierten Rollenspiels über die französische Seite Pix’n Love für rund 125 Euro (plus Versand) bestellt werden.

Im Januar 2026 begannen die Auslieferungen des Monolith Sets. Bestellt werden kann es momentan allerdings nicht mehr.

Wie sieht's bei euch aus: Besitzt ihr die CE von Clair Obscur oder das Monolith Set?