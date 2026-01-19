Eines der miesesten Nintendo DS-Spiele wird für Hunderte Euro auf eBay verkauft, weil es aktuell fast Clair Obscur auf Metacritic einholt

Keine Bange, wahrscheinlich wird es Cory nicht gelingen, Clair Obscur zu überholen. Oder?

Momentan hat Clair Obscur: Expedition 33 mit 9,5 noch den allerbesten durchschnittlichen User-Score aller Spiele bei Metacritic. Einen 9,3er-Score haben Titel wie Metal Gear Solid, The Witcher 3: Blood and Wine und Silent Hill 2 – oder Cory in the House für den Nintendo DS. Das treibt den Preis des Spiels in die Höhe.

Cory in the House wird auf eBay für Hunderte Euros verkauft

Klingt komisch, ist aber so: Einfach, weil sich viele Menschen im Internet einen Spaß daraus machen, steht der obskure Nintendo DS-Titel Cory in the House schon seit vielen Jahren extrem weit oben in der vermeintlichen Gunst extrem vieler Metacritic-Nutzer*innen. Aktuell scheint das Ziel zu sein, dieses kuriose Spiel an die Spitze zu pushen und Clair Obscur zu entthronen.

Weil der Hype um Cory in the House im Moment so groß ist, wollen viele Fans das Spiel offenbar selbst besitzen. Was wiederum dazu führt, dass es auf eBay zu einer noch absurderen Situation gekommen ist: Dieses wirklich nicht gerade für seine Qualitäten bekannte Spiel wechselt für richtig viel Geld die Besitzer*innen.

Das Meme-Spiel wurde zum Beispiel für sagenhafte 368,70 Euro bei eBay verkauft. Allerdings auch in der Originalverpackung, noch eingeschweißt und in dementsprechend gutem Zustand. Ohne die Folie, aber CIB (Complete in Box, also mit Anleitung und Verpackung) hat irgendwer immerhin satte 147,48 bezahlt. 158,54 gab es auch schon, zwischendurch hatten viele aber auch mehr Glück und haben unter 20 Euro hingeblättert.

Wieso ist das so? Warum zahlen irgendwelche Menschen im Internet so unfassbar viel Geld für ein Spiel, das auf einem Raven blickt durch-Spinoff des Disney-Channels basiert (das nach kurzer Zeit wieder abgesetzt wurde) und bei den Kritiker*innen-Bewertungen auf Metacritic gerade einmal 2 mal benotet wurde – einmal mit grandios schlechten 30 und einmal mit nur 40 Punkten?

Cory in the House aka Einfach Cory! ist schon seit 2013 ein Meme

Es handelt sich einfach um ein Meme, einen Scherz. Der existiert übrigens nicht erst, seitdem es Clair Obscur gibt, sondern schon seit 2013. Seitdem machen sich die Leute einen Spaß daraus, dieses absurde Spiel hemmungslos abzufeiern. Cory wurden schon regelrechte Schreine gebaut und es gibt immer wieder solche Review-Raids, bei denen die Wertungen absichtlich hochgetrieben werden.

Kanntet ihr das Spiel schon? Glaubt ihr, es kann Clair Obscur noch hinter sich lassen und wie viel Geld würdet ihr dafür ausgeben?